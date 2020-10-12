Çan Kömür ve İnşaat’ın halka arzında geri sayım

12 Ekim 2020

İSTANBUL/ DÜNYA

Odaş Elektrik Üretim Sanayi Ticaret AŞ, geçen yıl kasımda karar verdiği yüzde 100 iştiraki Çan Kömür ve İnşaat AŞ’nin halka arzı için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruyu yaptı.

Odaş Elektrik Üretim’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada “Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan Çan Kömür ve İnşaat A.Ş.'nin paylarının halka arzına yönelik başvuru bugün itibariyle SPK'ya yapılmıştır” denildi.

Odaş 06.11.2019 tarihli özel durum açıklamasıyla iştiraklerinden Çan Kömür ve İnşaat AŞ'nin ("Çan") 102.000.000 TL olan sermayesinin, mevcut iç kaynaklarından karşılanmak üzere 150.410.000 TL daha artırılarak ödenmiş sermayesinin 252.410.000 TL'ye çıkarılmasına karar verdiğini duyurmuştu. Açıklamada, sermaye artırımı ile birlikte, piyasa koşullarının da uygun bir kontjoktürde yer alması şartıyla ve 30.06.2020 tarihli finansal raporların dikkate alınarak Çan Kömür ve İnşaat AŞ'nin sermayesinin payların halka arzı yolu ile ilaveten güçlendirilmesi hedeflendiği belirtilmişti. Bu çerçevede, Çan'ın dolar endeksli sabit elektrik geliri ile daha düşük borçluluk sağlanarak kar hedefi güden bir işletme olmasının sağlanmasına ve Odaş Elektrik'in Çan'ın planlanan halka arzı ile beraber çeşitlendirilmiş gelir unsurları ile vizyon oluşturacak ana şirket olmasının hedeflenmesine oybirliği ile karar verildiği kaydedilmişti.

Odaş ardından Çan Kömür ve İnşaat AŞ'nin paylarının halka arz çalışmaları ve aracılık hizmeti kapsamında Halk Yatırım’ın ve Vakıf Yatırım’ın yetkilendirildiğini açıkladı.