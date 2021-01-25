Çan2 Termik A.Ş'nin halka arz izahnamesi için başvuru yapıldı

Odaş Elektrik bağlı ortaklığı Çan2 Termik Santrali'nin halka arz izahnamesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapıldığını duyurdu.

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, "29.12.2020 tarihli özel durum açıklamamızda da bahsedildiği üzere Şirketimizin %100 oranında bağlı ortaklığı olan Çan2 Termik A.Ş.'nin (Eski Unvanı Çan Kömür ve İnşaat A.Ş.) paylarının halka arzına yönelik olarak yapmış olduğu Kayıtlı Sermaye Sistemine geçiş ve Esas Sözleşme Tadil başvurusu SPK'nın 29.12.2020 tarihli yazısı ile onaylamıştı. Söz konusu onaya müteakip olarak yapılan tescil işlemleri ve gerekli güncellemelerle birlikte halka arz izahnamesine yönelik başvuru Sermaye Piyasası Kurulu'na bugün yapılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Çan2 Termik Santrali paylarının halka arzına yönelik olarak yapmış olduğu Kayıtlı Sermaye Sistemine geçiş ve Esas Sözleşme Tadil başvurusu SPK tarafından Aralık ayında onaylanmıştı.