Capital Economics: TL'de sert düşüş olmazsa TCMB Temmuz'da faiz indirir

Merkez Bankası, bugünkü PPK'da beklentiler dahilinde kalarak faizi değiştirmezken sıkı duruş ifadesine metinlerinde yer verdi. Piyasalarda en çok merak edilen konulardan biri olan faiz indiriminin ne zaman geleceğine yönelik Capital Economics Ekonomisti William Jackson, piyasalarda ağırlık kazanan görüşlerden farklı bir öngörü de bulundu.Jackson, "TL'nin baskı altına girdiği ortamda bugün bir faiz indirimi muhtemel görünmüyordu" yorumu yaptı.

Ekonomist bununla birlikte enflasyonda gerileme ve verilerde yumuşama yaşanması halinde faiz indirimlerinin gelecek ay başlamasının tahmin edildiğinin altını çizdi.