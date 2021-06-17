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  3. Capital Economics: TL'de sert düşüş olmazsa TCMB Temmuz'da faiz indirir
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Capital Economics: TL'de sert düşüş olmazsa TCMB Temmuz'da faiz indirir

Capital Economics tarafından hazırlanan raporda, TCMB'nin TL'de yeni bir sert düşüş yaşanmaması halinde Temmuz ayında faiz indirmesinin beklendiği belirtildi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Merkez Bankası, bugünkü PPK'da beklentiler dahilinde kalarak faizi değiştirmezken sıkı duruş ifadesine metinlerinde yer verdi. Piyasalarda en çok merak edilen konulardan biri olan faiz indiriminin ne zaman geleceğine yönelik Capital Economics Ekonomisti William Jackson, piyasalarda ağırlık kazanan görüşlerden farklı bir öngörü de bulundu.Jackson, "TL'nin baskı altına girdiği ortamda bugün bir faiz indirimi muhtemel görünmüyordu" yorumu yaptı.

Ekonomist bununla birlikte enflasyonda gerileme ve verilerde yumuşama yaşanması halinde faiz indirimlerinin gelecek ay başlamasının tahmin edildiğinin altını çizdi.

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