Capital Economics: Yüksek enflasyon faiz indirim ihtimalini azalttı

TÜİK'in bugün açıkladığı Haziran ayı enflasyon rakamlarının değerlendiren Capital Economics, güçlü ekonomik aktivite ile bir araya gelen enflasyon artışının TCMB'nin önümüzdeki 2 ayda faiz indirmesinin muhtemel olmadığı anlamına geldiğini bildirdi.

Capital Economics analisti Jason Tuvey yaptığı açıklamada, Türk Lirası'nda geçtiğimiz 12 ayda yaşanan keskin değer kaybının enflasyonist etktilerinin azalmaya başlamasına ve enflasyon oranlarının aşağı gelmeye başlaması ile TCMB'nin 2021 sonuna doğru para politikasını gevşetmeye başlamasının daha olası hale geldiğini de savundu.

Hazsiran ayı TÜFE verisi sonrası 8,7122 seviyesine kadar yükselen USDTRY şu sıralarda Cuma gününe göre yatay seyir ile 8,6829'dan işlem görüyor.