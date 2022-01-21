Capital Economics'ten TL öngörüsü

Capital Economics, TCMB'nin dün yaptığı Para Politikası Kurulu'nda politika faizini değiştirmemesi sonrasında Türk Lirası'nda geçici bir dengelenme, istikrar kazanma yaşandığını, ancak Türk Lirası'nın bu yıl daha da zayıflamasını beklemeye devam ettiklerini bildirdi.

Capital Economics ekonomisti Joseph Marlow yaptığı değerlendirmede, "Yılın sonuna doğru enflasyonda düşüşün TCMB'yi 100 baz puan faiz indirimine cesaretlendireceğini ve bunun Türk Lirası üzerindeki aşağı yönlü baskının yinelenmesine yol açacağını düşünüyoruz" dedi.

Türkiye'nin çok düşük seviyedeki döviz rezervlerinin politika yapıcıların lirayı desteklemek için döviz piyasasına müdahale edecek bir pozisyonlda olmayacakları anlamına geldiğini de savunan Marlow, USDTRY'nin yıl sonuna kadar 16,00 seviyesine yükselmesini beklediklerini vurguladı.