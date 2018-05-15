Capital Economist: Enflasyon, TCMB'yi baskıları umursamamaya teşvik edecek

15 Mayıs 2018

Capital Economics, Türk Lirası'nın son haftalarda yaşadığı değer kaybının enflasyonu yüksek tutacağını ve TCMB'yi önümüzdeki aylarda siyasi baskıları umursamamaya, faiz oranlarını artırmaya teşvik edeceğini savundu.

En önemli risk olarak ise TL'deki değer kaybının yükselen enflasyon ve enflasyon bekleyişlerinin ortaya çıktığı bir kısır döngü yaratması olduğunu vurgulayan Capital Economics, bunun daha hızlı ücret büyümesi ve daha yüksek fiyat taleplerine yol açabileceğini belirtti.