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Capital Economist: Enflasyon, TCMB'yi baskıları umursamamaya teşvik edecek

Capital Economics, TL'deki değer kaybının enflasyonu yüksek tutacağı ve bunun da TCMB'yi faiz artırmaya teşvik edeceğini görüşünde.

Capital Economist: Enflasyon, TCMB'yi baskıları umursamamaya teşvik edecek
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Capital Economics, Türk Lirası'nın son haftalarda yaşadığı değer kaybının enflasyonu yüksek tutacağını ve TCMB'yi önümüzdeki aylarda siyasi baskıları umursamamaya, faiz oranlarını artırmaya teşvik edeceğini savundu.

En önemli risk olarak ise TL'deki değer kaybının yükselen enflasyon ve enflasyon bekleyişlerinin ortaya çıktığı bir kısır döngü yaratması olduğunu vurgulayan Capital Economics, bunun daha hızlı ücret büyümesi ve daha yüksek fiyat taleplerine yol açabileceğini belirtti.

Son dakika capital economics

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