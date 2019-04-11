Cari açık 718 milyon dolar oldu

11 Nisan 2019

Merkez Bankası verilerine göre Şubat ayı cari işlemler açığı, önceki yılın aynı ayına göre 3 milyar 776 milyon dolar azalışla 718 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda, on iki aylık cari işlemler açığı 17 milyar 44 milyon dolar oldu.

Ekonomistler, şubat ayı cari işlemler hesabının 900 milyon dolar açık vermesini bekliyorlardı.

Cari işlemler dengesi, ocakta 813 milyon dolar açık verirken, on iki aylık cari açık 21 milyar 592 milyon dolar olmuştu.

Dış ticaretteki değişim etkili oldu

Söz konusu azalışta; dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 3 milyar 690 milyon dolar azalarak 1 milyar 74 milyon dolara gerilemesi, hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin 57 milyon dolar artarak 894 milyon dolara yükselmesi ve birincil gelir dengesi açığının 68 milyon dolar azalarak 495 milyon dolara gerilemesi etkili oldu.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise, bir önceki yılın Şubat ayında 449 milyon dolar açık vermişken, bu ayda 2 milyar 748 milyon dolar fazla verdi. Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 59 milyon dolar tutarında artarak 815 milyon dolara yükseldi.

2.592 milyon dolarlık borçlanma

Geçen yılın Şubat ayında 271 milyon dolar net çıkış kaydeden doğrudan yatırımlar kalemi, bu yılın aynı ayında 486 milyon dolar net giriş kaydetti.

Portföy yatırımları 1 milyar 786 milyon dolar tutarında net giriş kaydetti. Yurt dışı yerleşiklerin hisse piyasasında 136 milyon dolar net alış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 492 milyon dolar net satış yaptığı görüldü. Yurt dışında gerçekleştirilen tahvil ihraçları yoluyla bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 92 milyon dolar, 2 milyar dolar ve 500 milyon dolar net borçlanma yaptı.

Diğer yatırımlarda 128 milyon dolar tutarında net çıkış gerçekleşti. Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 246 milyon dolar net artış, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları ise 711 milyon dolar net azalış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 206 milyon dolar ve 677 milyon dolar net geri ödeme, Genel Hükümet ise 48 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde 2 milyar 823 milyon dolar rezerv artışı gözlendi.