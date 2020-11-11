Cari açık eylülde 2,4 milyar dolar

11 Kasım 2020

Cari işlemler dengesi, eylül ayında piyasa beklentilerinin altında geldi. Merkez Bankası'nın eylül ayına ilişkin Ödemeler Dengesi verilerine göre; bir önceki yılın eylül ayında 2 milyar 828 milyon dolar fazla veren cari işlemler hesabında bu eylülde 2 milyar 364 milyon dolar açık oluştu. Piyasaların beklentisi 2,7 milyar dolar açık geleceği yönündeydi.

Eylül itibariyle on iki aylık cari işlemler açığı ise 27 milyar 539 milyon dolar oldu. Böylece yıllıklandırılmış cari açık Kasım 2018'den beri en yüksek düzeye çıktı. Ocak-Eylül dönemini kapsayan 9 aylık cari açık da 27 milyar 973 dolar olarak gerçekleşti. Bu arada ağustosta aylık 4,6 milyar dolar olan cari açık, 4,3 milyar dolar olarak revize edilmiş durumda.

Hizmet kaynaklı giriş 2,9 milyar dolar azaldı

Söz konusu gelişmede, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 3 milyar 34 milyon dolar artarak 3 milyar 709 milyon dolara yükselmesi ve hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin geçen yılın aynı ayına göre 2 milyar 869 milyon dolar azalarak 1 milyar 692 milyon dolara gerilemesi etkili oldu.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı bir önceki yılın eylül ayında 6 milyar 46 milyon dolar fazla vermişken bu ayda 3 milyar 236 milyon dolar fazla verdi.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 1 milyar 916 milyon dolar tutarında azalarak 1 milyar 555 milyon dolara geriledi.

Birincil gelir dengesi kaynaklı net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 615 milyon dolar azalarak 544 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İkincil gelir dengesi kaynaklı net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 106 milyon dolar artarak 197 milyon dolar oldu.

607 milyon dolarlık portföy çıkışı yaşandı

Eylülde doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 437 milyon dolar oldu. Bu dönemde, portföy yatırımları 607 milyon dolarlık net çıkış kaydetti.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, eylülde yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 322 milyon dolarlık net satış, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında ise 424 milyon dolarlık net alış yaptığı görüldü.

Integral Yatırım: Gerekli adımların 19 Kasım ve sonrasında atılmaya devam etmesi halinde portföy çıkışlarının önünün kesilebilir.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili, eylül ayında bankalar 92 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirdi. Diğer yatırımlar altında ise yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 512 milyon dolar artış, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları 952 milyon dolar net azalış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili eylül ayında bankalar 805 milyon dolar net kullanım, genel hükümet 48 milyon dolar ve diğer sektörler 396 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde ise eylül ayında 3 milyar 631 milyon dolar net azalış gözlendi.