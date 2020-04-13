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Cari açık, şubatta 1.23 milyar dolar

Cari işlemler hesabı, şubat ayında, beklendiği gibi 1,23 milyar dolar açık verdi.

Cari açık, şubatta 1.23 milyar dolar
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Cari işlemler hesabı, şubatta piyasa beklentileri çerçevesinde 1.23 milyar dolar açık verdi. Cari hesapta iki aylık açık 2,84 milyar dolar oldu. Cari işlemler hesabı ocakta 1,8 milyar dolar açıktan 1,61 milyar dolar açığa revize edildi. 

Net hata noksan şubatta 1.12 milyar dolar oldu. 

Merkez Bankasından yapılan açıklamaya göre, şubat gerçekleşmesinde, dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 1.172 milyon ABD doları artarak 1.901 milyon ABD dolarına ve birincil gelir dengesi açığının 222 milyon ABD doları artarak 729  milyon ABD dolarına yükselmesi etkili oldu.

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