Cari denge aralıkta 3,84 milyar dolar açık verdi

Merkez Bankası, ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Buna göre cari işlemler açığı, 2020 yılının Aralık ayına göre 401 milyon dolar artarak 3 milyar 841 milyon dolar oldu. Böylece cari işlemler hesabı 2021 yılını, 14 milyar 882 milyon dolar açık ile tamamlamış oldu. .

Cari işlemler hesabı Kasım'da 2,68 milyar dolar açıktan 2,82 milyar dolar açığa revize edildi. Cari işlemler dengesi geçen yılın Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında fazla verdikten sonra kasım ayında yeniden açık vermişti.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı ise 2020 Aralık ayına göre 1 milyar 625 milyon dolar artarak 4 milyar 989 milyon dolar olurken altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bir yıl içerisinde 700 milyon dolar fazladan 2 milyar 279 milyon dolar fazlaya yükseldi.

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 1 milyar 122 milyon dolar artarak 1 milyar 710 milyon dolara hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 689 milyon dolar artarak 1 milyar 306 milyon dolar oldu.

Birincil gelir dengesinden kaynaklanan net çıkışlar, 2020 yılının Aralık ayına göre 37 milyon dolar artarak 666 milyon dolar olarak açıklandı. 2020 yılında 35 milyon dolar net çıkış kaydeden ikincil gelir dengesi kaleminde, 2021 yılının aynı ayında 104 milyon dolar net giriş gerçekleşti.

Portföy yatırımlarında 2 milyar dolarlık çıkış

Finans Hesabı kaleminde doğrudan yatırımlarda 739 milyon dolar net giriş gerçekleşti. Portföy yatırımlarında 2 milyar 10 milyon dolar tutarında net çıkış kaydedildi. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 1 milyar 1 milyon dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 226 milyon dolar net satış yaptığı görüldü. Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 72 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirdi.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 3 milyar 711 milyon dolar net artış kaydetti. Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 1 milyar 364 milyon dolar artış ve Türk Lirası cinsinden 526 milyon dolar net azalış olmak üzere toplam 838 milyon dolar net artış yaşandı.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak; Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 48 milyon dolar ve 1.692 milyon dolar net kullanım gerçekleştirmişken, bankalar 243 milyon dolar geri ödeme gerçekleşti. Resmi rezervlerde bu ay 13.781 milyon dolar net azalış gözlendi.