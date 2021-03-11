Cari denge ocak ayında beklentilerin üzerinde açık verdi

Cari işlemler hesabı, ocak ayında 1,87 milyar dolar açık verdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamaya göre, Cari işlemler açığı, bir önceki yılın Ocak ayına göre 166 milyon dolar azalarak 1 milyar 867 milyon dolara gerilemiş ve bunun sonucunda on iki aylık dönemde 36 milyar 599 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı 1 milyar 177 milyon dolar fazla verdi. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı bir önceki yılın ocak ayında 3 milyar 24 milyon dolar fazla vermişti.



TCMB'den yapılan açıklamada şöyle denildi:



"Hizmetler dengesi kaynaklı girişlerin bir önceki yılın aynı ayına göre 1.118 milyon dolar azalarak 455 milyon dolarna gerilemesine rağmen, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının 1.404 milyon dolar daralmayla 1.913 milyon dolarna gerilemesi etkili olmuştur.



Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 739 milyon dolar tutarında azalarak 487 milyon dolar olmuştur.



Birincil gelir dengesinden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 89 milyon dolar artarak 472 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.



İkincil gelir dengesi kalemi kaynaklı net girişler ise, bir önceki yılın aynı ayına göre 31 milyon dolar azalarak 63 milyon dolar olmuştur.

Finans Hesabı

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 194 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

Portföy yatırımları 4.830 milyon dolar tutarında net giriş kaydetmiştir. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 293 milyon dolar net satış, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında ise 924 milyon dolar net alış yaptığı görülmektedir.



Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak bankalar 857 milyon dolar, Genel Hükümet 3.500 milyon dolar net borçlanma yapmıştır.



Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 5.919 milyon dolar artış kaydetmiştir.



Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 1.478 milyon dolar ve Türk Lirası cinsinden 1.532 milyon dolar olmak üzere toplam 3.010 milyon dolar net artış kaydetmiştir.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak bankalar ve Genel Hükümet sırasıyla 291 milyon dolar ve 36 milyon dolar net geri ödeme, diğer sektörler ise 256 milyon dolar net kullanım gerçekleştirmiştir. Resmi rezervlerde bu ayda 3.570 milyon dolar net artış gözlenmiştir."