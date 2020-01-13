Cari dengede trend tersine mi döndü?

13 Ocak 2020

Selçuk ALTUN

Cari denge, 2019 yılı Kasım ayında piyasa beklentilerinin (400 milyon dolar) hafif üstünde 520 milyon dolar açık verdi. Bir önceki yılın aynı döneminde kur şokunun etkisiyle ithalatın ciddi biçimde daraldığı bir dönemde 1 milyar dolar seviyesinde bir fazla verilmişti. Kasım ayında enerji dışı cari işlemler fazlası 4,1 milyar dolardan 2,2 milyar dolara gerilerken, altın ve enerji hariç fazla aynı dönemde 4,6 milyar dolardan 3,7 milyar dolara indi.

Öte yandan, ekim ayı verileri ile beraber yıllık cari işlemler fazlası kademeli olarak azalmaya başladı. Kasım gerçekleşmesi ile trend terse döndü ve 12 aylık toplamlara göre, toplam cari işlemler fazlası 4,3 milyar dolardan 2,7 milyar dolara, altın ve enerji hariç çekirdek cari işlemler fazlası 39 milyar dolardan 37,1 milyar dolara geriledi.

Ay başında Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı aralık ayı dış ticaret verilerini göz önünde bulunduran ekonomistlerin beklentisi, yıllık cari işlemler fazlasının 1,5 milyar dolar civarında gerçekleşeceği yönünde.

Fazla nasıl açık oldu?

Cari denge, kasım ayında 1,1 milyar dolarlık dış ticaret açığı ve hizmet gelirlerinin de yıllık bazda yüzde 4 azalması ile eksiye döndü.

İthalat, faizlerdeki düşüşle birlikte ekonomik aktivitede görülen iyileşme ve baz etkisiyle artmaya devam etti. Artan ithalatla 2019 yılı Kasım ayında dış ticaret dengesi bir önceki yılın aynı döneminde 412 milyon dolarlık fazladan 1,1 milyar dolar açığa dönerek cari işlemler hesabının da açık vermesini sağladı. Kasımda toplam mal ithalatı yıllık yüzde 10,5 artış gösterdi. Toplam mal ihracatında ise yıllık artış yüzde 0,7 ile daha sınırlı gerçekleşti.

Turizm gelirlerinde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre kasımda yüzde 14,6’lık artış kaydedilmesine rağmen, turizm dışı hizmet kalemlerindeki zayıflıklar hizmet gelirlerinde nette yüzde 4,2’lik azalışa yol açtı.

Büyüme ile birlikte cari açık geri gelecek

2020'de ekonominin büyümeye geçmesi ile birlikte şubat ayından itibaren yıllık fazlanın tekrar açığa döneceği beklentisi var.

2019'da ithalat daralmasından dolayı zaman zaman fazla veren ve geçici bir şekilde iyileşen cari işlemler dengesinin, ekonomide büyümeye geçilmesi sonrasında ithalat tarafında görülmesi beklenen artış ile beraber açık vermesi kaçınılmaz gibi görünüyor. İhracat üzerinde dış talepteki olası zayıflık ile beraber aşağı yönlü riskler artmakla beraber, özellikle ithalat tarafında beklenen artış 2020 yılında cari açığa geçilmesinde etkili olacak.

2020 yıl sonu cari işlemler açığının 12 milyar dolar (GSYİH'nin %1,5'u) civarında gerçekleşmesi tahmin ediliyor.

Cari işlemlerde 'fazla' sona erdi