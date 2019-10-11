Cari fazla nereden geldi?
Cari işlemler hesabında, geçen yıla göre 8 aylık verilerde 32.1 milyar dolarlık iyileşme gerçekleşti. Bu iyileşme 4 sebepten kaynaklandı.
DÜNYA ONLINE
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Ağustos 2019 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.
Türkiye'nin cari işlemler fazlası ağustosta 2 milyar 604 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, 12 aylık cari işlemler hesabı 5 milyar 97 milyon dolar fazla verdi.
|
|
|
2018-8 ay
|
2019-8 ay
|
Fark
|
A-
|
CARİ İŞLEMLER HESABI
|
-31.116
|
1.012
|
32.128
|
1.
|
İhracat
|
113.075
|
118.588
|
5.513
|
2.
|
İthalat
|
153.348
|
130.823
|
-22.525
|
|
Mal Dengesi
|
-40.273
|
-12.235
|
28.038
|
3.
|
Hizmet Gelirleri
|
31.941
|
35.407
|
3.466
|
4.
|
Hizmet Giderleri
|
15.581
|
14.857
|
-724
|
|
Mal ve Hizmet Dengesi
|
-23.913
|
8.315
|
32.228
|
5.
|
Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler
|
3.906
|
3.999
|
93
|
6.
|
Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler
|
11.399
|
11.778
|
379
|
7.
|
İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler
|
290
|
476
|
186
Ağustos ayı Ödemeler Dengesi verilerine göre;
• Ağustos ayında cari işlemler hesabı 2.6 milyar dolar fazla verdi.
• Böylece yılın ilk 8 ayında cari işlemler hesabı 3. kez fazla vermiş oldu.
• 12 aylık verilere göre ise, 2018 Ağustos’ta 51.6 milyar dolar olan cari açık 2019 Ağustos’ta 5.1 milyar dolar fazlaya döndü.
• Geçen yılın ilk 8 ayında 31.1 milyar dolar olan cari açık, bu yılın 8 ayında 1 milyar dolar fazlaya döndü.
• Geçen yıla göre 8 aylık verilerde 32.1 milyar dolarlık iyileşme oldu.
Cari işlemler hesabındaki 32.1 milyar dolarlık iyileşmenin;
• 5.5 milyar doları mal ihracatı artışından
• 22.5 milyar doları mal ithalatındaki gerilemeden
• 3.5 milyar doları hizmet ihracatı artışından
• 0,7 milyar doları ise hizmet ithalatındaki gerilemeden kaynaklandı.
Yeni Ekonomi Programına göre, 2019 sonunda cari dengenin 1 milyar dolar fazla vermesi; ihracatın yıl genelinde yüzde 2.5 artması, ithalatın ise yüzde 10.2 azalması bekleniyor.