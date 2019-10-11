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Cari fazla nereden geldi?

Cari işlemler hesabında, geçen yıla göre 8 aylık verilerde 32.1 milyar dolarlık iyileşme gerçekleşti. Bu iyileşme 4 sebepten kaynaklandı.

Cari fazla nereden geldi?
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DÜNYA ONLINE

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Ağustos 2019 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Türkiye'nin cari işlemler fazlası ağustosta 2 milyar 604 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, 12 aylık cari işlemler hesabı 5 milyar 97 milyon dolar fazla verdi.

 

 

2018-8 ay

2019-8 ay

Fark

A-

CARİ İŞLEMLER HESABI

-31.116

1.012

32.128

1.

      İhracat

113.075

118.588

5.513

2.

      İthalat

153.348

130.823

-22.525

 

      Mal Dengesi

-40.273

-12.235

28.038

3.

      Hizmet Gelirleri

31.941

35.407

3.466

4.

      Hizmet Giderleri

15.581

14.857

-724

 

      Mal ve Hizmet Dengesi

-23.913

8.315

32.228

5.

      Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler

3.906

3.999

93

6.

      Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler

11.399

11.778

379

7.

      İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler

290

476

186

Ağustos ayı Ödemeler Dengesi verilerine göre;

• Ağustos ayında cari işlemler hesabı 2.6 milyar dolar fazla verdi.

• Böylece yılın ilk 8 ayında cari işlemler hesabı 3. kez fazla vermiş oldu.

• 12 aylık verilere göre ise, 2018 Ağustos’ta 51.6 milyar dolar olan cari açık 2019 Ağustos’ta 5.1 milyar dolar fazlaya döndü.

• Geçen yılın ilk 8 ayında 31.1 milyar dolar olan cari açık, bu yılın 8 ayında 1 milyar dolar fazlaya döndü.

• Geçen yıla göre 8 aylık verilerde 32.1 milyar dolarlık iyileşme oldu.

Cari işlemler hesabındaki 32.1 milyar dolarlık iyileşmenin;

• 5.5 milyar doları mal ihracatı artışından

• 22.5 milyar doları mal ithalatındaki gerilemeden

• 3.5 milyar doları hizmet ihracatı artışından

• 0,7 milyar doları ise hizmet ithalatındaki gerilemeden kaynaklandı.

Yeni Ekonomi Programına göre, 2019 sonunda cari dengenin 1 milyar dolar fazla vermesi; ihracatın yıl genelinde yüzde 2.5 artması, ithalatın ise yüzde 10.2 azalması bekleniyor.

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