Cari fazla nereden geldi?

11 Ekim 2019

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Ağustos 2019 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Türkiye'nin cari işlemler fazlası ağustosta 2 milyar 604 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, 12 aylık cari işlemler hesabı 5 milyar 97 milyon dolar fazla verdi.

2018-8 ay 2019-8 ay Fark A- CARİ İŞLEMLER HESABI -31.116 1.012 32.128 1. İhracat 113.075 118.588 5.513 2. İthalat 153.348 130.823 -22.525 Mal Dengesi -40.273 -12.235 28.038 3. Hizmet Gelirleri 31.941 35.407 3.466 4. Hizmet Giderleri 15.581 14.857 -724 Mal ve Hizmet Dengesi -23.913 8.315 32.228 5. Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 3.906 3.999 93 6. Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler 11.399 11.778 379 7. İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 290 476 186

Ağustos ayı Ödemeler Dengesi verilerine göre;

• Ağustos ayında cari işlemler hesabı 2.6 milyar dolar fazla verdi.

• Böylece yılın ilk 8 ayında cari işlemler hesabı 3. kez fazla vermiş oldu.

• 12 aylık verilere göre ise, 2018 Ağustos’ta 51.6 milyar dolar olan cari açık 2019 Ağustos’ta 5.1 milyar dolar fazlaya döndü.

• Geçen yılın ilk 8 ayında 31.1 milyar dolar olan cari açık, bu yılın 8 ayında 1 milyar dolar fazlaya döndü.

• Geçen yıla göre 8 aylık verilerde 32.1 milyar dolarlık iyileşme oldu.

Cari işlemler hesabındaki 32.1 milyar dolarlık iyileşmenin;

• 5.5 milyar doları mal ihracatı artışından

• 22.5 milyar doları mal ithalatındaki gerilemeden

• 3.5 milyar doları hizmet ihracatı artışından

• 0,7 milyar doları ise hizmet ithalatındaki gerilemeden kaynaklandı.

Yeni Ekonomi Programına göre, 2019 sonunda cari dengenin 1 milyar dolar fazla vermesi; ihracatın yıl genelinde yüzde 2.5 artması, ithalatın ise yüzde 10.2 azalması bekleniyor.