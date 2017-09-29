Carney: Faiz artırımı yakın zamanda gelebilir

29 Eylül 2017

İngiltere Merkez Başkanı (BoE) Başkanı Mark Carney, bankanın para politikasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Parasal politika zayıf reel gelir büyümesini engelleyemez" diyen Carney, Hanehalkı ve Brexit konusunda bir dizi sorun öngördüklerini ifade etti.

Carney, İngiltere ekonomisinde riskleri yatıştırmak için harekete geçtiklerini bildirerek, "İngiltere'nin refahı, hükümetin mali ve yapısal politikalarının yanı sıra nihai Brexit düzenlemelerini de yansıtacak. Brexit sonrası mali kontratlar çevresinde sorunlar BoE tarafından çözülemez. Brexit belirsizliği nedeniyle verimlilikte düşme görülüyor" dedi.

BoE Başkanı Carney, "Faiz artırımı görece yakın bir zamanda gelebilir. Eğer İngiltere ekonomisi için vites düşürülürse ve bir miktar ekonomik kapasiteyi tüketirsek, bir miktar ayağımızı gazdan çekmeliyiz" diye konuştu. Carney ayrıca, "Para Kurulu üyelerinin çoğunluğu eğer ekonomi yolunda gidiyorsa faiz artışı için uygun olabileceğini söylüyor" bilgilendirmesini yaptı.