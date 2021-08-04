Carrefoursa'da pay satışı kararı

Sabancı Holding ve Carrefour Nederland BV hissedar oldukları Carrefoursa'da sermayenin toplam yüzde 6'sına kadar olan kısmını temsil eden payların 2021 yılsonuna kadar ikincil piyasada satılması konusunda mutabık kaldı.

Sabancı Holding'den KAP'a yapılan açıklamaya göre, pay satışından elde edilecek gelir Carrefoursa'nın gerçekleştirmeyi planladığı sermaye artırımında kullanılacak.

Carrefoursa sermayesinde Sabancı Holding yüzde 57.12, Carrefour Nederland BV ise yüzde 37.54 pay sahibi.

Buna göre Sabancı Holding'e ait 4.63 milyon TL nominal değere kadar ve CNBV'ye ait 3.04 milyon TL nominal değere kadar olmak üzere toplam 7.67 milyon TL nominal değere kadar olan payların borsada satılması planlanıyor.

Açıklamada, "Bu işlem sonucunda Carrefoursa'nın halka açıklık oranının yüzde 10'un üzerine çıkarılması ve özkaynaklarının güçlendirilmesi hedeflenmektedir" denildi.