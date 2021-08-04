CarrefourSA'dan sermaye artırım kararı

CarrefourSA, finansal borçluluğunun azaltılması, özkaynaklarının güçlendirilmesi ve finansman giderlerinin etkisinin azaltılarak karlılığın desteklenmesi amaçlarıyla çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortaklarımızın yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın ve tamamı nakden karşılanmak üzere artırılmasına yönelik çalışmalara başlanmasına karar verdi.

Şirket'ten konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Daha önce açıklandığı üzere, 2020 yılının son çeyreğinde gerçekleştirilen eşzamanlı sermaye artırımı ve azaltımından elde edilen fonun tamamı Şirketimizin bir kısım banka kredi borçlarının geri ödenmesinde kullanılmış ve böylelikle Şirketimiz 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 376'ncı maddesi kapsamından çıkmıştır.



Son yıllarda elde edilen finansal ve operasyonel iyileştirmeler sayesinde faaliyet karlılığında kayda değer bir toparlanma kaydedilmiş olsa da devam eden önemli miktarda finansal borçluluğun yol açtığı yüksek finansman giderlerinin etkisiyle Şirketimizin sermaye piyasası mevzuatına göre hazırlamış olduğu en güncel 31.03.2021 tarihli finansal tablolarında özkaynakları negatife dönmüştür.



Bu gelişmeler finansal borçluluğunun azaltılarak özkaynakların güçlendirilmesi amacıyla yeni bir sermaye artırımı yapılması ihtiyacına yol açmıştır. Yapılacak bir sermaye artırımı ile şirketimizin mevcut banka kredilerinin bir kısmının daha kapatılması ve böylece finansman giderlerinin karlılık üzerindeki negatif etkisinin hafifletilmesi hedeflenmektedir.



Bu kapsamda, Yönetim Kurulumuzun 03.08.2021 tarihli toplantısında, Şirketimizin finansal borçluluğunun azaltılması, özkaynaklarının güçlendirilmesi ve finansman giderlerinin etkisinin azaltılarak karlılığın desteklenmesi amaçlarıyla;



1- Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortaklarımızın yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın ve tamamı nakden karşılanmak üzere artırılmasına yönelik çalışmalara başlanmasına,

2- Bedelli sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların miktarının ve yeni pay alma hakkı kullanım fiyatının Şirketimizin 30.09.2021 tarihinde sona eren ara dönem finansal tabloları baz alınarak belirlenecek sermaye ihtiyacına göre daha sonra kararlaştırılmasına,

3- Konuyla ilgili çalışmaların tamamlanmasını müteakiben sermaye artırımına ilişkin gerekli unsurları içeren bir Yönetim Kurulu kararı alınmasına, karar verilmiştir.

Anılan Yönetim Kurulu kararı uyarınca gerçekleştirilmesi planlanan sermaye artırımına yönelik çalışmalara Şirketimiz nezdinde başlanmış olup, konuyla ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır."