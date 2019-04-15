CDS'lerde yükseliş sürüyor

15 Nisan 2019

Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi geçen hafta açıklanan reform programının beklentileri karşılamamasının ardından TL'nin kayıplarını artırmasıyla yerel seçim öncesi tırmanışından bu yana en yüksek düzeyi gördü.

IHS Markit verilerine göre, Türkiye'nin beş yıl vadeli borcunu iflasa karşı sigortalamanın maliyetini gösteren CDS'ler Cuma günkü kapanışa kıyasla 11 baz puan artışla 459 baz puana yükseldi.

CDS'lerdeki artış Türk Lirası'nı baskı altında bırakıyor. Cuma günü 5.82 seviyesinin üzerine çıkan dolar/TL, bugün genel olarak 5.80 civarında yukarı yönlü.

Gün içinde en yüksek 5.8136'yı test eden kur, saat 13:10'da 5.7875'de. Aynı saatte euro/TL ise yüzde 0,35 artışla 6.5520 seviyesinde. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi ise müzayede işlemlerine verilen araya yatayda 96.032 puandan girdi.

TL'de değerlenme için bir sebep görünmediğini dile getiren uzmanlar, İstanbul özelinde devam eden seçim belirsizliği ve S-400 füzelerinin neden olduğu ABD geriliminin gündemde kalmayı sürdürdüğüne dikkati çektiler.

Kaynak: Reuters