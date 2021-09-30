Çek yasağı kararları yıllık bazda artış gösterdi

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi tarafından açıklanan verilere göre, geçen yılın Ağustos ayında bin 195 olan çek yasağı kararları, bu yıl aynı ayda bin 710 oldu. Bir önceki ay çek yasağı kararı 3 bin 141 seviyesindeydi.

Aynı ayda çek yasağı verilen tekil kişi sayısı 906 oldu. Bir önceki ay sayı bin 676, geçen yıl aynı ay 661 olmuştu.

Böylece birikimli çek yasağı kararları 28 bin 687'ye ulaştı.

Çek yasağı ortadan kaldırma kararları 399 olurken, çek yasağı kararı ortadan kaldırılan tekil kişi sayısı 236, tüzel lkişi sayısı 92 olarak belirlendi.