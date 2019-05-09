Çelebi, Hintli şirkete ortak oluyor

09 Mayıs 2019

Çelebi Hava Servisi, Hindistan'da uçaklara taxiing hizmeti vermek için ortaklık sözleşmesi imzaladığını, bu kapsamda yaklaşık 4.1 milyon euro sermaye ödemesi yapacağını duyurdu.

Şirketten dün akşam KAP'a yapılan açıklamada, "Hindistan'da mukim KSU Aviation şirketine, bu şirket nezdinde yapılacak sermaye artırımına iştirak etmek suretiyle, yüzde 50 ortak olmak amacıyla KSU şirketinin kurucusu ve sermayesini oluşturan hisselerin tamamına sahip ortakları Bay Ashwani Khanna ve Bayan Zaheda Khanna ile bir ortaklık sözleşmesi imza etmiştir. Bu maksatla şirketimiz tarafından 320 milyon Hint Rupisi (yaklaşık 4.1 milyon euro) tutarında bir sermaye ödemesi yapılacak" denildi.

Anlaşma doğrultusunda Delhi Indira Gandhi havalimanında havayolu taşıyıcılarına taxiing hizmeti verileceği belirtilen açıklamaya göre, söz konusu hizmet için KSU tarafından önümüzdeki 5 yıllık dönemde yapılacak teknik ekipman yatırımının yaklaşık 6 milyon euro; aynı dönemde KSU'nun ortalama yıllık cirosunun ise yaklaşık 3.5 milyon euro seviyesinde olması bekleniyor.

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Kaynak: Reuters