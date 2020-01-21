CEO’ların korkusu devletler

21 Ocak 2020

Şebnem TURHAN

Uluslararası danışmanlık ve denetim şirketi PwC’nin, geleneksel yıllık Küresel CEO Araştırması her yıl olduğu gibi Davos Dünya Ekonomik Forumu Yıllık Toplantısı’nda paylaşıldı. Araştırma, dünyanın her yerinden CEO’ların ekonomik büyümenin yavaşlayacağını öngördüğünü ortaya koydu. CEO’ların en endişeli oldukları konu ise aşırı regülasyon, ikincilik ise ticaret savaşları. Türk CEO’lar ise en çok yüzde 70 gibi çok yüksek bir oranla döviz kuru dalgalanması

konusunda endişeliler.

Tüm dünyada 83 ülkeden yaklaşık bin 600 CEO ile gerçekleştirilen 23. Küresel CEO Araştırması’na göre, yeni bir on yıllık döneme girerken CEO’ların küresel ekonomi hakkındaki yaklaşımları şimdiye kadar hiç olmadığı kadar temkinli. CEO’ların yüzde 53’ü, 2020 yılında ekonomik büyüme hızının yavaşlamasını bekliyor, bu oran 2019 yılında yüzde 29’du. Küresel ekonomi görünümü ile ilgili beklentilerin ele alınmaya başladığı 2012’den bu yana en yüksek “ihtiyat” seviyesine bu sene ulaşıldı.

Şirketleri için de endişeliler

CEO’ların kendi şirketleri açısından önümüzdeki yıl için öngörüleri de geçen yıla göre geriledi. CEO’ların yalnızca yüzde 27’si kendi şirketlerinin önümüzdeki 12 ayda büyüme potansiyeline “çok güvendiğini” söylüyor. Geçen yıl bu oran yüzde 35 iken, 2009 yılından bu yana en düşük seviye bu yıl gözlemlendi. Küresel CEO Araştırmaları gösterdiği en önemli bulgu CEO’ların kendi şirketlerinin gelir artışı beklentileri konusundaki sezgilerinin küresel ekonomik büyümeye dair en iyi göstergelerden biri olduğu yönünde. Araştırma, her zaman CEO’ların 12 aylık gelir artış potansiyeline güven seviyesi ile küresel ekonominin yakaladığı gerçek büyüme seviyesinin birbiriyle çok yakından ilişkili olduğunu ortaya koyuyor. Bu nedenle 2020 yılında küresel büyümenin, IMF’nin ekim ayı için büyüme beklentisi olan yüzde 3.4’ün dahi altına düşme olasılığının olduğu görülüyor.

Araştırmanın başlıca bulguları

• Küresel CEO’lar arasında 2019’da büyümenin artacağına yönelik iyimser beklenti yüzde 22'yken Türkiye’deki CEO’lar dünya ile mutabık, oran yüzde 23.

• CEO’ların “çok endişeli” oldukları konulara bakıldığında ise ilk sırada geçen yıl olduğu gibi aşırı regülasyon (yüzde 36) yer alıyor. 2019’da dördüncü sırada yer alan ticaret savaşları daha fazla endişe kaynağı haline gelirken yüzde 36’lık oranla ikinci sırada. Geçen yıl ilk on endişe arasında yer almayan belirsiz ekonomik büyüme ise yüzde 34’lük oranı ile küresel CEO’ların en çok endişe ettiği üçüncü konu oldu.

• Türkiye’deki CEO’ların daha farklı önceliklerle belirledikleri 4 konu ise oranlardaki düşüşe rağmen aynı kaldı: Döviz kuru dalgalanması (yüzde 70), politika belirsizliği (yüzde 55), jeopolitik belirsizlikler (yüzde 45) ve belirsiz ekonomik büyüme (yüzde 39).

• CEO’ların yüzde 73’ü (2019 yüzde 82) kendi şirketlerinin gelecek 12 ay içinde büyüme potansiyeline güvendiklerini söylerken Türkiye’deki CEO’lar yüzde 72’lik oran ile geçen yıla göre (yüzde 63) çok daha iyimserler.

• Küresel CEO’ların yüzde 85’i 3 yıl içinde şirketlerinin büyüme potansiyeline güvendiklerini dile getirirken Türkiye’deki CEO’ların yüzde 87’si aynı görüşte.

• 2020'de büyüme için hedef olarak görülen piyasalarda ilk beş yerini korudu. Listenin tepesinde ABD (%30) ve Çin (%29) başa baş şekilde yer alırken, bu iki ülkeyi Almanya (%13), Hindistan (%9) ve İngiltere (%9) takip ediyor.

• Türk CEO’ların yurtdışında büyüme konusunda sıraladığı 3 ülkede aynı kalırken aralarındaki sıralama farklılaştı. Geçen yıl ilk üç Almanya (%23), ABD (%22) ve Çin (%19) şeklinde sıralanırken, bu yıl ABD (%21), Çin (%19) ve Almanya (%17) olarak gerçekleşti.

• CEO’ların sadece yüzde 18’i yeni beceriler geliştirmeye dönük programlarında “büyük ilerleme” yakaladıklarını söylüyor. Türkiye’deki CEO’lar arasında bu oran daha düşük ve yüzde 9 düzeyinde.

• Yeni beceri geliştirme konusunda küresel CEO’lar en büyük zorluk olarak yetiştirdikleri yetenekleri elde tutmayı gösterirken (yüzde 14,5), Türkiye’deki CEO’lar (yüzde 28) için de durum aynı ancak oran çok daha yüksek.

Liderler işbirliği yollarını arayacak



PwC Türkiye Başkanı Haluk Yalçın, araştırmanın dünya genelinde pek çok alandaki belirsizliğin CEO’ların gelecek beklentilerini de etkilediğini gösterdiğini vurgulayarak “Ekonomik büyümenin yavaşlayacağını düşünen CEO’lar en çok aşırı regülasyon, ticaret savaşları ve belirsiz ekonomik büyümeden endişe ediyor. Karşı karşıya olduğumuz bu zorluklar ölçeği ve hızı farklı olsa da kavram olarak yeni değil; ve asıl önemlisi beraberinde gerçek fırsatları da getiriyor. Bu yıl, Davos’ta başlamak üzere tüm liderler bu zorluklarla başa çıkmak için işbirliği yollarını arayacaklar” dedi. Yalçın, Türk CEO’ların büyüme beklentileri konusunda küresel CEO’lar ile oldukça yakınlaştıklarını ve birkaç yıldır süregelen temkinli duruşlarını devam ettirdiklerini belirtti.