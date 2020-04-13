‘Cepte POS’ kullanımı en çok eczanede arttı

13 Nisan 2020

'Cepte POS’ ve ‘Yazarkasa POS’ uygulamalarına imza atan Ödeal, 35 bini aşkın üyesinin 10-29 Şubat ile 10-29 Mart 2020 arası dönemini inceledi. Cep telefonlarını pos cihazına dönüştüren uygulama 'Cepte POS’ta en yüksek işlem hacmi artışı, eczaneler ve ecza depolarında yaşandı. Firma tarafından yapılan araştırmada, kullanım artışına göre, eczane ve eczane depoları yüzde 100’ün üzerinde işlem hacmi artışıyla ilk sırada yer aldı. Bu sektörü lokanta-restoran-cafe-pastane ve tarım-hayvancılık-ilaçlama sektörlerinin takip etti. Cepte POS işlem hacminde en yüksek düşüş ise turizm ve finansta yaşandı.

Yazarkasa da bisiklet-motosiklet-tamir/bakım birinci

Ödeal’ın yazarkasa müşterileri bağlamında, iş hacmini en çok artıran sektörler ise sırasıyla bisiklet-motosiklet-tamir/bakım, kırtasiye-ofis-makine, mühendislik-doğalgaz-enerji-ısıtma, temizlik firmaları-temizlik ürünleri-halı yıkama-oto yıkama ve manav/meyve-sebze sektörleri oldu. Söz konusu sektörlerde iki dönem arasında yüzde 80 ve üzerinde işlem hacmi artışı görüldü. Yazarkasa kullanan üye işyerlerinde fotoğraf stüdyoları-kamera, eğitim-kurs, spor tesisleri ve çiçekçilik, iş hacmi en çok düşen sektörler oldu.

Ödeal Kurucu Ortağı Fevzi Güngör, Cepte POS gibi dijital ürün ve hizmetlerin olağanüstü gündemle keskinleşen tüketici hassasiyetlerine yanıt vermesi nedeniyle öne çıktığını ifade etti.