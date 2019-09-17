CEPTETEB'e "Batı Avrupa'daki En İyi Mobil Bankacılık" ödülü

17 Eylül 2019

TEB'den yapılan açıklamaya göre, TEB'in dijital bankacılık platformu olan ve kullanım kolaylığı, yüksek güvenlik standartlarının yanı sıra zengin içeriğiyle de öne çıkan CEPTETEB'e uluslararası finans dünyasından bir ödül daha geldi.

188 ülkede okuyucusu bulunan ve finans dünyasının da yakından takip ettiği Global Finance dergisi, Batı Avrupa'nın en iyi tüketici dijital bankalarını ödüllendirdiği ve bu yıl 20'ncisini düzenlediği ödül töreninde CEPTETEB'i, "Batı Avrupa'daki En İyi Mobil Bankacılık" ödülüne layık gördü.

"Bankacılık sektöründe dijital kanalların kullanım oranı hızla artıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, Global Finance dergisi gibi uluslararası alanda takip edilen saygın bir yayın tarafından "Batı Avrupa’daki En İyi Mobil Bankacılık" ödülüne layık görülmekten memnuniyet duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bankacılık sektöründe dijital kanalların kullanım oranı hızla artıyor. Müşteriler, hem kolaylık hem de zamandan tasarruf sağlayan bu kanalları daha fazla kullanıyor. Biz de TEB olarak, bu alandaki yatırımlarımızın odağında bulunan dijital bankacılık platformumuz CEPTETEB ile müşterilerimizin bankacılık işlemlerini dijital kanallardan kolayca yapmalarını sağlıyoruz. Kullanıcı dostu, kolay ve pratik bir deneyim sunan CEPTETEB ile sunduğumuz ürün ve hizmetlerimizle ödül almaktan, ülkemizi uluslararası alanda temsil etmekten gurur duyuyoruz."

Verilen bilgiye göre, uluslararası finans dünyası için güvenilir bir mükemmellik standardı kabul edilen ve CEPTETEB'in "Batı Avrupa'daki En İyi Mobil Bankacılık" ödülünü aldığı Global Finance "Batı Avrupa'nın En İyi Tüketici Dijital Bankaları Ödülleri"nin kazananları önemli kriterlere göre belirleniyor.

Müşterilerin dijital teklifleri kullanabilmesi, web veya mobil uygulamanın tasarımı ve fonksiyonelliği gibi başlıklar önemli kriterler sayılırken, "En İyi Mobil Bankacılık" gibi kategorilerde ise ürün ve hizmetlerin başarısı büyük önem taşıyor.