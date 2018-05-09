Çetinkaya: Açığa satış düzenlemesi piyasayı olumlu etkiledi

09 Mayıs 2018

Borsa İstanbul Genel Müdürü Murat Çetinkaya, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) 18. Olağan Genel Kurulu'na katıldı.

Burada yaptığı konuşmasında Borsa İstanbul’da bugüne kadar regülatör yönünün daha ağır bastığını kaydetti.

Platform paydaşlarıyla ciddi bir iletişim içerisinde olmaları gerektiğini ifade eden Çetinkaya, şunları söyledi:

“Dün bir tane açığa satış düzenlemesi çıkardık. Neticede faydalı olduğunu düşünüyorum. Piyasada bugün bir parça olumlu etkisini gördük. Bu güzel bir iletişim, örnek olarak veriyorum. Piyasaya vakıf olan borsa genel müdürünün iletişim kanalını açık tutması birçok piyasayı ilgilendiren kararda piyasa lehine veya sermaye piyasalarımızın lehine kararlar çıkmasını getirecektir. Bu dönem böyle bir dönem. Genelde icrai tarafta iki konuya odaklanıyorum. Borsa dediğiniz zaman hisse senedi veya borçlanma araçlarının alınıp satıldığı bir platform olarak düşünüyoruz ama işin yatay dikey entegrasyonu sonucunda oluşan Borsa İstanbul Grubu fonksiyonları var. Ciddi bir etkileşim içerisinde çalışmaya gayret ediyoruz.”

Çetinkaya, hisse senedi piyasalarında geçenlerde ödünç pay piyasasında problemin olduğunu, hızlı karar aldıklarını, istenilmeyen sonuçların oluşabileceği bir süreci engellediklerini anımsatarak, o süreçte aldıkları kararlarla ilgili eleştiri ve övgülere açık olduklarını söyledi.

“Genç nüfusa hisse senedi kültürünü sevdirmemiz gerekiyor”

Çetinkaya, hayatın sadece hisse senedi piyasalarından da oluşmadığını aktararak, “Finansal okuryazarlık diyoruz, pek çok eventler yapıyoruz ama etkin şekilde hisse senedini sevdirebildiğimizi düşünmüyorum. Basit, aklı selim, birbirini tekrar etmeyen, kolektif bir yaklaşımla genç nüfusa hisse senedi kültürünü sevdirmemiz gerekiyor.” dedi.

Altın Borsası’nı kendi içlerine aldıklarını, Kapalıçarşı mantığı ile çalışageldiğini belirten Çetinkaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Borsa İstanbul o kadar büyük bir kurum ki biz bin 600 tonluk saklama kapasitesine sahibiz, bu önemli bir imkan. Merkez Bankası’nın artık bir oyuncu olarak bu piyasada yer aldığını sizlerle paylaşabilirim. Siz de rakamlardan anlıyorsunuz. Orayı da piyasa haline getirmemiz gerekiyor. Kapalıçarşı kültürüyle çalışan bir sistem var. Bu konuda Borsa İstanbul olarak bankalarla iletişimi sağlayabiliriz. Saklama komisyonlarını indirebiliriz ki buraya geçirsinler. İkinci olarak da serbest altınları saklayabilsinler. Borsa İstanbul’un bu faaliyet ile ilgili bankalarla, Merkez Bankası ve sizlerle iletişim içerisinde olmamız gerekiyor.”

Çetinkaya, birinci çeyrekte 3 halka arzın gerçekleştiğini belirterek, “İkinci çeyrek biraz, Nuri Bilge Ceylan’ın Mayıs Sıkıntısı filmi vardır mayıs bana hep onu hatırlatır. Piyasalar biraz sıkıntılı. Ama ben mizaç olarak bardağın dolu tarafını görmeye gayret ediyorum. Zorlu günlerin üstesinden gelebileceğimizi düşünüyorum.” dedi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Aracılık Faaliyetleri Daire Başkanı Ali İhsan Güngör ise küresel piyasalardaki gelişmeleri hatırlatarak, Türkiye’nin geçen yılki büyüme performansının takdir topladığını kaydetti.

Güngör, bu yılın ilk çeyreğinde birincil halka arzlardan sağlanan fon tutarının 3 milyar TL’ye ulaşarak rekor kırdığını belirterek, “Kısa süreli olumsuz dalgalanmalar olsa da halka arz trendinin sürmesini ve özkaynaklı finansmanın sermaye piyasalarında etkinliğinin artmasını bekliyoruz.” dedi.

Konuşmaların ardından birliğin yönetim, denetleme ve disiplin kurullarının belirleneceği Genel Kurul basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Kaynak: AA