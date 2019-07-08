Çetinkaya etkisi sonrası, gözler 25 Temmuz'a çevrildi

08 Temmuz 2019

TCMB'nin bağımsızlığına ilişkin kaygılar, TL varlıkların yeni haftaya güç kaybederek başlamasına neden oldu. TL, dolar ve euro karşısında zayıflarken, borsada satıcılı seyir ağırlık kazandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hafta sonunda Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya'yı görevden almasının ardından bağımsızlık endişelerinin artmasıyla TL varlıklar satıcılı seyrederken, 25 Temmuz'da sınırlı beklenen faiz indiriminin daha agresif olup olmayacağı piyasalarda yön belirleyici olacak.

G20 sonrası ABD ile ilişkilerin düzeleceği beklentisiyle TL'de gözlenen değer kazancı ve küresel faizlerdeki düşüş eğiliminin yanı sıra yıllık enflasyonda gözlenen sert gerilemeye paralel TCMB'nin bu ay itibariyle faiz indirimlerine başlayacağı tahmin ediliyordu.

Ekonomistler enflasyondaki düşüşün baz etkisi kaynaklı olması nedeniyle %24 seviyesindeki faizlerde yüksek indirimi olası görmüyordu ancak Uysal'ın faiz indirimi konusunda "agresif" olabileceği belirtiliyor.

Dolar/TL 5.80'e yöneldi, ardından geri çekildi

Cuma günü 5.6345 seviyesinden kapanan, Asya seansında 5.8245'e sert yükselen dolar/TL bir miktar geri çekilse de TL dolar karşısında yüzde 1'in üzerinde değer kaybı ile işlem görüyor. Kur saat 14:30 itibariyle 5.7230 seviyesinde yer aldı.

BIST-100 ve bankacılık endeksinde de satışlar yüzde 1'in üzerinde. BIST-100 endeksi yüzde 1 civarı düşüşle 98.500 seviyelerinde.

Piyasada karar öncesinde 100-150 puan arasında olan faiz indirimi beklentisinin kararın ardından 250-300 puana yükseldiğini belirten bir analist, "Eğer TCMB bu seviyelerin üzerinde mesela 400 puanlık bir indirime giderse, o işte yüklü ve hızlı indirim olur. Piyasa da bunu şüphe ve endişe ile karşılayabilir. O yüzden de piyasa 25 Temmuz'u temkinli bir şekilde bekleyecek" dedi.

Ekonomistler ve bankacılar Uysal'ın Para politikası Kurulu'ndaki (PPK) para politikasında gevşeme yanlısı üyelerden biri olduğunu belirterek, Erdoğan'ın düşük faiz konusundaki görüşlerine Çetinkaya'dan daha yakın olduğunu belirttiler.

Kaynak: Reuters