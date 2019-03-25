Çetinkaya: Temel politika rezervleri güçlendirmek

25 Mart 2019

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, temel politikalarının rezervleri güçlendirmek olduğunu bildirdi. TCMB'nin sabah saatlerindeki duyurusunun ardından AA'ya açıklamada bulunan Çetinkaya, şöyle konuştu:

"Öncelikle, iktisadi faaliyet cephesinde dengelenmenin devam ettiğini söyleyebilirim. Öncü veriler, yurt içinde ilk çeyrekte ılımlı bir toparlanmaya işaret ediyor. Cari dengede de güçlü bir iyileşme trendi gözlemliyoruz.

Merkez Bankası elindeki tüm araçları fiyat istikrarını sağlamak ve finansal istikrarı desteklemek için kullanmaya devam ediyor. Para politikası duruşumuzu enflasyonu en kısa sürede tek haneye düşürmeye odaklı olarak şekillendiriyoruz.

Rezervlerle ilgili olarak şunu ifade etmek isterim. Temel politikamız rezervlerimizi güçlü tutmak ve güçlendirmek. Geçtiğimiz yıl finansal piyasa oynaklıklarını takiben rezervlerde bir miktar gerileme gözlenmişti. Ancak, o dönemden bu yana istikrarlı bir artış trendi söz konusu. Hedefimiz, bu trendi güçlü bir şekilde devam ettirmek. Bu konuda duruşumuz net.

Brüt rezervlerle ilgili dönem dönem dalgalanmalar yaşanması olağandır. Sıra dışı bir durum söz konusu değil. Rezerv gelişmelerinin orta vadeli trendlerle takip edilmesi daha sağlıklı analizlere imkan tanır."

Merkez'den swap hamlesi