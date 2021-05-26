Cevap bekleyen kritik soru: FED ve ECB piyasa desteğini ne zaman azaltacak?

Üst düzey bir ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilisi, merkez bankasının yürüttüğü tahvil alım programının ekonomi ve istihdamdaki toparlanmayı desteklemek için gerekli olduğunu ancak alımların azaltılmasını değerlendirmeye yaklaştıklarını ifade etti.

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, dün CNBC'ye yaptığı açıklamada ayda 120 milyar dolar düzeyindeki tahvil alımlarının azaltılması hakkında "(Alımların) azaltılmasını görüşmeye başlamak için yapılan görüşmelerden bahsediyoruz" dedi.

Fed'in tahvil alımları, neredeyse sıfır seviyesindeki faizlerle birlikte borçlanma maliyetlerini düşük tutulmasını sağlıyor ve istihdam yaratacak yatırımları kolaylaştırıyor.

"İstihdam artacak ancak pandemi öncesine göre 8 milyon kişi hala işsiz"

Daly, "Herkesin şunu bildiğinden emin olmak isterim ki bu söylediklerin şu anda bir şey yapılacağı anlamına gelmiyor" dedi. Daly istihdamın artacağına inandığını ancak hâlâ salgın öncesi döneme kıyasla 8 milyon kişinin işsiz olduğuna dikkat çekerek, "Şu anda politikalarımız iyi bir noktada. Bu konuda sabırlı olmamız gerekiyor" dedi.

Daly'den önce konuşan Fed Başkan Yardımcısı Richard Clarida da Fed'in ileriki bir dönemde ekonomiye daha az yardımcı olmasının görüşüleceğini dile getirdi. Clarida "Tahvil alımında yavaşlatmayı görüşeceğimiz o günler de gelebilir. Nisan görüşmesinde odak noktamız bu değildi. Bu durum veri akışına bağlı olacaktır" dedi.

Avrupa'da PEPP gündemde... Fed ile ilgili gündeme gelen varlık alımlarının azaltılması hususu Avrupa ekonomisi için de geçerli. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Fabio Panetta ECB'nin 10 Haziran'daki toplantısından sonra tahvil alım programında azaltıma gitmemesi gerektiğini söyledi. Panetta Japon Nikkei gazetesine yaptığı açıklamada, ekonomik toparlanmanın halen ilk aşamalarında olduğunu ve enflasyonun arzu edilen seviyede olmadığını söylerken, "Bugün gördüğümüz koşullar tahvil alımlarını azaltmaya başlamak için yeterli değil ve PEPP tahvil alım programını kademeli olarak azaltmayı değerlendirme için henüz çok erken" diye ekledi. Panetta ECB'nin salgın hastalık nedeniyle başlattığı 1.85 trilyon euro tutarındaki tahvil alım programı PEPP'in önce salgın hastalığın enflasyonu düşürücü etkisini ortadan kaldırması, sonra da enflasyonun sürdürülebilir bir seviyeye gelmesini sağlaması gerektiğini ifade etti.

Powell 'henüz erken' diyor ama...

Fed Başkanı Jerome Powell daha geçtiğimiz ay merkez bankasının ekonomiye verdiği desteği azaltmasını konuşmak için henüz çok erken olduğunu söylemişti. Ancak görüşmelerin yakın bir zamanda başlayabileceğinin söylenmeye başlaması Fed'in tutumunda değişime işaret etti.

Fed yetkilileri herhangi bir değişim yapmadan önce 2013'te eski Başkan Ben Bernanke'nin sürpriz bir şekilde tahvil alımında azaltıma gidip tahvil getirilerinin çok hızlı şekilde yükselmesine neden olduğu çalkantıdan kaçınmak için piyasalara yeterli uyarıda bulunacaklarını taahhüt etmişlerdi.

Fed'in Nisan ayındaki para politikası toplantısından bu yana bu yana iki kıdemli Fed yetkilisi tahvil alımlarını azaltma hakkındaki görüşmelerin yakında başlayacağına işaret eden açıklamalarda bulunurken diğer yetkililer de yaşanan fiyat artışlarının enflasyon döngüsünün kalıcı bir unsuru haline gelmesi halinde oluşabilecek sorunlara vurgu yapıyorlar.

Fed faizleri ekonomi eski istihdam seviyelerine dönene ve enflasyon yüzde 2 olan hedefi aşana kadar yükseltmeyeceğini daha önce belirtmişti.

Ancak Fed'in bu faizleri yükseltmeme taahhütü birçok ekonomistin enflasyon konusunda merkez bankasının fazla rahat davrandığı şeklinde eleştirilerine neden oldu. Bazı ekonomistler bu tutumun ekonomiyi tekrar resesyona sürükleyebilecek ve enflasyonla mücadele için peşpeşe faiz artırımına gidilecek bir ortama zemin hazırlamasından endişe duyuyorlar.

Fed yetkililerinin çoğu enflasyonda son aylarda görülen artışın çözülmesi zaman alacak tedarik ve istihdam piyasalarındaki dar boğazdan kaynaklandığı için geçici olduğuna inanıyor.

Fed'in yakından takip ettiği enflasyon göstergesi olan kişisel tüketim harcamaları verisi Cuma günü açıklanacak. Gıda ve enerji dışındaki kişisel tüketim harcamaları endeksinin Nisan ayında yüzde 2.9 seviyesinde açıklanarak Fed'in yüzde 2 olan hedefinin üzerinde açıklanması bekleniyor. Eğer veri beklentiler seviyesinde gelirse 1993 yılı Haziran ayından bu yana en yüksek seviyeye çıkmış olacak.

Fed'in bir sonraki para politikası toplantısı 15-16 Haziran tarihinde yapılacak.