Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: Türkiye karbon fiyatlamasında aktör olacak

Hüseyin GÖKÇE - İbrahim ÇİÇEKÇİ / KONYA



Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından organize edilen İklim Şurası 2022 Konya Selçuklu Kongre Merkezinde başladı. 25 Şubat’a kadar devem edecek kongrenin açılış oturumunda, Bakan Murat Kurum, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İklim Değişikliği Başkanı Orhan Solak da birer konuşma yaptı.



Türkiye’nin küresel iklim değişikliğinin etkileri açısından yüksek riskli ülkeler arasında yer aldığına dikkat çeken Murat Kurum, iklim değişikliğinin sadece jeofizik-ekoloji bilimlerinin konusu olmaktan çıkıp; ekonomi, maliye ve sosyal politikaların da konusu olduğunu ve bir kalkınma meselesine dönüştüğünü söyledi.

İklim değişikliğinin geldiği noktada sorumlu bir ülke olmayan Türkiye’nin tarihten gelen hassasiyetle hareket ettiğine değinen Murat Kurum, Paris İklim Anlaşmasının oy birliği ile kabul edildiğini, yanı sıra çok sayıda ulusal ve uluslararası toplantının organizasyonuyla konunun ele alındığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’nda 2053 Karbon Nötr hedefinden bahsettiğini hatırlatan Kurum, bundan sonraki süreçte artık bu hedef ve Yeşil Kalkınma Devriminin yol haritasının belirleneceğini bildirdi.

Türkiye’nin planı yıl sonuna kadar BM’ye sunulacak

Bu şûrada oluşacak ortak kanaate göre Türkiye’nin güncel Ulusal Katkı Beyanı ve Uzu dönem Strateji ve Eylem Planının hazırlanacağını dile getiren Murat Kurum, yıl sonuna kadar BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Sekretaryasına sunulacağını söyledi.

Türkiye’nin enerjide arz güvenliğini iyileştirirken yenilenebilir enerji kaynaklarına azami ölçüde önem verdiğini belirten Kurum, acilen uzun dönemli enerji planı hazırlanması gerektiğini kaydetti. Şehirlerin enerji altyapılarına ilişkin çalışmaların da hızlanması gerektiğini söyleyen Kurum, özellikle demir-çelik, çimento, petrokimya gibi endüstri alanlarında yeşil hidrojen kullanımının yaygınlaşması gerektiğini anlattı.

Şehirlerde ulaştırma ve taşımacılıkta yeşil dönüşüm gerekliliğinden bahseden Bakan Kurum, ekonomik değer olan atıklarla ilgili döngüsel ekonomiye geçiş için finansal mekanizmaların geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

“Dönüşüm için güçlü finans sektörüne ihtiyaç var”

İklim değişikliği konusunda eylem planlarının hemen yapılması gerektiğini dile getiren Murat Kurum, yeni dünya düzeninde değişmemenin bir maliyeti olduğunun altını çizdi. Türkiye’nin çıkarlarını gözeten yenilikçi hiçbir adımdan geri durulmaması gerektiğini söyleyen Kurum, “Köklü dönüşümleri gerçekleştirebilmek için, çok daha güçlü bir finans sektörüne ihtiyaç duyuyoruz” dedi.

Sınırda karbon düzenlemesi Türkiye için hayati unsur

İklim dostu yatırımların payının artırılması için Türkiye Yeşil Faaliyet Standartlarını tanımlamak gerektiğini dile getiren Kurum, standartlara uyum güçlendikçe küresel yeşil finansman kaynaklarının en verimli şekilde Türkiye’ye çekilebileceğini belirtti.

AB’nin Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında yeni büyüme stratejisi benimsediğini söyleyen Kurum, özellikle Sınırda Karbon Düzenlemesinin ihracatının yüzde 45’ini AB’ye yapan Türkiye için son derece hayati bir unsur olduğunu vurguladı.

Karbon fiyatlama mekanizması noktasında da kararlı bir adım atılması gerektiğine işaret eden Murat Kurum, Türkiye’nin bu piyasanın gelecek kurgusunda önemli aktör olacağını, şûrada alınacak kararlarla karbon fiyatlama mekanizmasının temel unsurlarının şekillendirilmiş olacağını söyledi. Kurum karbon fiyatlamada Türkiye’yi aktör haline getireceklerini belirterek, çok taraflı kalkınma bankalarından, uluslararası kaynaklardan sağlanan iklim finansmanı fırsatlarını daha etkin bir şekilde edineceklerini ifade etti

Uluslararası kuruluşlarla varılan mutabakat sonunda 3 milyar 157 milyon dolarlık iklim destek paketinin açıklandığını hatırlatan Murat Kurum, bu kaynağın 3 yıl içinde kullanılacağını, İller Bankası’nın da Dünya Bankası ve JICA işbirliği ile 20 milyar liralık finansman paketini belediyelerin hizmetine sunduğunu bildirdi.

“Acilen İklim Kanununa ihtiyaç var”

Türkiye’nin acilen kapsamlı bir İklim Kanununa ihtiyacı olduğunu belirten Kurum, hazırlıkları sürdürülen kanunun Türkiye’nin önümüzdeki 100 yılını şekillendirecek çerçeve bir belge olacağına inandığını söyledi.

Bu kanun ile ortaya konulan iradenin yerelde yansımasının da çok önemli olduğuna değinen Murat Kurum, topyekün seferberlik gerektiğini ifade etti. Belediyelerde iklim daire başkanlıkları ve sıfır atık müdürlüklerinin kurulmasının zorunlu hale getirildiği bilgisini veren Kurum, belediyelerin finans problemlerinin çözümünü sağlayacak fikirlerin de şûrada ortaya konmasını istedi.

Gençler üniversitelerde ‘Yeşil Dönüşüm Eylem Planı’ hazırlayacak

Bakan Kurum, açılış oturumu öncesi Türkiye’nin tüm üniversitelerinin iklim elçileri olan 209 üniversite öğrencisi ile bir araya geldi. Öğrenciler üniversitelerde yeşil dönüşüm için eylem planı hazırlamak istediklerini bildirdiler. Kurum da iklim krizinin ders kitaplarına girdiğini söyledi.