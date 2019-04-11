Çeyiz hesabında ilk ödemeler yapılacak

11 Nisan 2019

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, çeyiz hesabı ödemeleri için bankalara müracaatların 17 Nisan'da başlayacağını, ilk ödemelerin mayıs ayında yapılacağını açıkladı.

Çeyiz hesabı uygulamasına Nisan 2016'da başlanmıştı. Devlet katkısı için gerekli 3 yıllık süreyi dolduranlar mayıs ayı içinde destek ödemelerini alabilecekler.

Bakan Selçuk'un verdiği bilgiye göre, şu ana kadar 15 bankada 22 bin 344 katılımcı çeyiz hesabı açmış durumda. Çeyiz hesabına 2019 yılı için katılımcıların yatıracağı aylık alt limit 155 lira 26 kuruş, üst limit ise 1.552 lira 65 kuruş.

Bu arada Selçuk, çeyiz hesabına yapılan devlet katkısı oranlarına ilişkin şu bilgileri verdi:

"3 yıllık birikim sonucunda alınacak devlet katkısı oranı yüzde 10'dan yüzde 20'ye, verilebilecek en yüksek tutar 4 bin liradan 6 bin 500 liraya, 4 yıllık birikim sonucunda alınacak devlet katkısı oranı yüzde 15'ten yüzde 22'ye, verilecek en yüksek tutar 4 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya, 5 yıl ve üzerindeki sürede alınacak devlet katkısı oranı yüzde 20'den yüzde 25'e, verilebilecek en yüksek tutar 5 bin liradan 9 bin liraya çıkarılmıştır."

Çeyiz hesabında evlilik tarihinden önce en az 3 yıl düzenli ödeme yapılması gerekiyor ve kişiler 27 yaşını doldurmadan ilk evliliklerini yaptıkları takdirde devlet katkısı ödemelerini alabiliyorlar. Öte yandan 18 yaşından küçükler adına veli veya yasal vasi tarafından çeyiz hesabı açılabiliyor.