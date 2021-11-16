Yüksek enflasyonun öngörülenden daha uzun süre devam edebileceği endişeleri altın fiyatını yukarı çekmeye devam ediyor.

Uluslararası piyasalarda spot altın fiyatı, sabah erken saatlerde yaşanan geri çekilmenin ardından yönünü yeniden yukarı çevirdi ve 1874 dolar/ons seviyesinin üzerini test etti.

Geçtiğimiz haftadan bu yana yüzde 2'den fazla yükselen spot altın fiyatı 1876-1883 dolar/ons aralığını hedefliyor.

Commerzbank analistleri, "Altın, güçlü ABD Doları'nın yarattığı ters rüzgara direnebildi, 1883 dolar/ons seviyesi aşılabilir ise yıl sonuna kadar 1900 dolar/ons test edimebilir" değerlendirmesini yaptılar.

Yatırımcılar çarşamba günü öğlen açıklanacak Euro Bölgesi enflasyon verisini yakından takip ediyor. Eylül ayında yüzde 3,4 olarak gerçekleşen Euro Bölgesi enflasyonunun ekimde yüzde 4,1 artacağı beklentisi var.

Çeyrek altın 1000 lira

Gram altın kurdaki ve küresel altın fiyatlarındaki yükselişe bağlı olarak yukarı yönlü hareketine devam ediyor. Gram altın, bugün 615 TL seviyesinin üzerine çıkarken, çeyrek altın 1000 liraya ulaştı.