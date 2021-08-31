Çeyrek milyarlık yapılandırma

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Haziran 2021 verilerine göre bankaların kendi inisiyatifi ile yapılandırdıkları kredi toplamı 245,8 milyar liraya ulaştı. Bir önceki çeyrekte 216,6 milyar liralık kredi yapılandırıldığı açıklanmıştı.

Böylece bir çeyrekte 29,2 milyar liralık borç daha yapılandırılmış oldu. Öte yandan TBB Temmuz verileri 3 şirketle 3,5 milyar liralık anlaşma imzalandığına işaret etti. Bu sayede finansal yeniden yapılandırma çerçeve anlaşması kapsamında yapılandırılan miktar da 70,1 milyar lira oldu. Büyük Ölçekli Uygulama kapsamında 217 firma ile Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi imzalanırken, 49 firma ile en fazla yapılandırma yapan sektör imalat oldu. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) verilerine göre Haziran 2021 itibariyle bankaların kendi inisiyatifleriyle yapılandırdıkları kredi miktarı 245.8 milyar liraya ulaştı. TBB Mart 2021 itibariyle bankaların kendi inisiyatifiyle 216.6 milyar liralık borç yapılandırdıklarını açıklamıştı. Böylece bir çeyrekte 29.2 milyar liralık borç daha yapılandırılmış oldu. Bankaların kendi inisiyatiflerinin yanı sıra finansal yeniden yapılandırma anlaşması kapsamında da şirketlere olanak sağlanıyor. TBB verilerine göre Temmuz 2021’de finansal yeniden yapılandırma çerçeve anlaşması kapsamında 3 şirketle 3.5 milyar liralık anlaşma imzalandı. Böylece finansal yeniden yapılandırma çerçeve anlaşması kapsamındaki yapılandırılan miktar da 70.1 milyar lira oldu.

TBB, Ekim 2019- Temmuz 2021 dönemi içinde, FYYÇA Büyük Ölçekli Uygulama kapsamına 393 adet firmanın alındığını belirterek kapsama alınan firmalardan 217 firma ile Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi (FYYS) bağıtlandığını açıkladı. Büyük ölçekli finansal yeniden yapılandırma anlaşması bağıtlanan firmalardan; 4 tanesi tarım, 5 tanesi madencilik, 49 tanesi imalat sanayi, 4 tanesi enerji, 32 tanesi inşaat, 23 tanesi ticaret, 22 tanesi turizm, 23 tanesi taşımacılık, 3 tanesi emlak komisyon, 4 tanesi eğitim, 6 tanesi sağlık, 1 tanesi diğer hizmetler sektöründe, 41 tanesi diğer sektörlerde faaliyet gösteriyor.

Temmuzda 3 firma ile 3.5 milyar liralık imza

Temmuzda ise İstanbullu 3 firma ile 3.5 milyar liralık borç yapılandırması gerçekleştirildi. Bu firmaların bir tanesi 150 milyon liralık borcunu yapılandıran inşaat, 2 tanesi ise 3.3 milyar liralık borcunu yapılandıran taşımacılık, depolama ve haberleşme sektöründe faaliyet gösteriyor.

Ekim 2019-Temmuz 2021 dönemi içinde ise 749 milyon TL’si tarım, 247 milyon TL’si madencilik, 11 milyar 347 milyon TL’si imalat sanayi, 10 milyar 336 milyon TL’si enerji, 12 milyar 112 milyon TL’si inşaat, 2 milyar 84 milyon TL’si ticaret, 10 milyar 672 milyon TL’si turizm ve 5 milyar 987 milyon TL’si taşımacılık, depolama ve haberleşme, 1 milyar 265 milyon TL’si emlak komisyon, 387 milyon TL’si eğitim, 409 milyon TL’si sağlık, 12 milyon TL’si diğer hizmetler, 14 milyar 171 milyon TL’si diğer sektörlere ait olmak üzere yeniden yapılandırılan toplam borç tutarı 69 milyar 777 milyon TL oldu.

Küçük ölçekli uygulamada ise 30 firma ile 354 milyon liralık borç yeniden yapılandırıldı. FYYS bağıtlanan firmalardan 1 tanesi madencilik, 6 tanesi imalat sanayi, 1 tanesi enerji, 7 tanesi inşaat, 8 tanesi ticaret, 2 tanesi turizm, 1 tanesi sağlık ve sosyal hizmetler, 4 tanesi diğer sektörlerde faaliyet gösteriyor.