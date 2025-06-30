CHP'nin kurultay davasının ardından Borsa İstanbul yükseldi, dolar/TL düştü
Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38'inci kurultayının iptali istemiyle açılan davanın 8 Eylül'e ertelenmesinin ardından Borsa İstanbul'da yükseliş yaşandı. BIST 100 endeksinde yüzde 3'ü aşan yükseliş yaşanırken bankacılık endeksindeki yükseliş yüzde 5'i aştı. Dolar/TL tarafında ve 5 yıllık CDS'te ise düşüş yaşandı.
CHP'nin kurultayının iptaline ilişkin davada ara kararın açıklanmasının ardından Borsa İstanbul'da yükseliş yaşanırken dolar/TL ve CDS tarafında düşüş yaşandı.
CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin dava bugün görüldü.
Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki dava saat 10.00'da başladı.
Mahkeme ceza yargılamasına konu davadaki görevsizlik kararına itirazın sonuçlanmasının beklenmesine karar veredi.
Duruşma 8 Eylül saat 10.00’a ertelendi.
Borsa yükseldi
Güne yüzde 0,51 yükselişle 9.452,86 puandan başlayan BIST 100 endeksi, kararın ardın kazançlarını artırdı. Endekste yüzde 3'ü aşan yükseliş yaşandı.
Açlışta yüzde 1,27 yükselen bankacılık endeksi de kararın ardından yükselişini yüzde 5'in üzerine taşıdı.
Saat 11.58 itibarıyla BIST 100 endeksi yüzde 3,07 yükselişle 9.693,06 puandan işlem görürken, bankacılık endeksi (XBANK) yüzde 5,66 yükselişle 14.810,64 puandan işlem gördü.
Dolar/TL ve CDS düştü
Kararın ardından dolar/TL tarafında ise düşüş görüldü. Karar öncesi 39,88 seviyelerinde olan dolar/TL, aynı dakikalarda yüzde 0,27 düşüşle 39,76 seviyesinde bulunuyor.
Türkiye'nin 5 yıllık CDS'i ise 300 baz puanın altına indi. CDS aynı dakikalarda 296 baz puan seviyesinde bulunuyor.