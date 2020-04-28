Çiftçilerin 6 milyar liralık kredi borcuna 6 ay erteleme imkanı

28 Nisan 2020

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, mayıs ve haziran aylarında vadesi gelecek Hazine destekli kredi geri ödemelerini faizsiz olarak 6 ay ertelediklerini duyurdu.

Bakan Albayrak'ın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

-Son 18 yıldır çiftçimizin hep yanında durduk, alnının terini karşılıksız bırakmamak için elimizden geldiğince imkanlarımızı seferber ettik.

-Bugün geldiğimiz noktada, COVID-19 ile ilgili son gelişmelerden etkilenen çiftçimizin-tarımsal üreticimizin yine yanındayız.

-Mayıs ve Haziran aylarında vadesi gelecek Hazine destekli kredi geri ödemelerini faizsiz olarak 6 ay erteliyoruz.

-Böylelikle çiftçimize, yaklaşık 6 milyar TL’lik kredi borcunu öteleme imkânı sunuyoruz. Çiftçimize hayırlı olsun.