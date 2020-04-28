Çiftçilerin 6 milyar liralık kredi borcuna 6 ay erteleme imkanı
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Vadesi gelecek Hazine destekli kredi ödemelerinin faizsiz 6 ay ertelenmesiyle çiftçiye 6 milyar liralık kredi borcunu öteleme imkanı sunduk" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, mayıs ve haziran aylarında vadesi gelecek Hazine destekli kredi geri ödemelerini faizsiz olarak 6 ay ertelediklerini duyurdu.
Bakan Albayrak'ın açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
-Son 18 yıldır çiftçimizin hep yanında durduk, alnının terini karşılıksız bırakmamak için elimizden geldiğince imkanlarımızı seferber ettik.
-Bugün geldiğimiz noktada, COVID-19 ile ilgili son gelişmelerden etkilenen çiftçimizin-tarımsal üreticimizin yine yanındayız.
-Mayıs ve Haziran aylarında vadesi gelecek Hazine destekli kredi geri ödemelerini faizsiz olarak 6 ay erteliyoruz.
-Böylelikle çiftçimize, yaklaşık 6 milyar TL’lik kredi borcunu öteleme imkânı sunuyoruz. Çiftçimize hayırlı olsun.
Son 18 yıldır çiftçimizin hep yanında durduk, alnının terini karşılıksız bırakmamak için elimizden geldiğince imkanlarımızı seferber ettik.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) April 28, 2020
Bugün geldiğimiz noktada, COVID-19 ile ilgili son gelişmelerden etkilenen çiftçimizin-tarımsal üreticimizin yine yanındayız.