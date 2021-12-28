Çin, bankalara verdiği likiditeyi 2 ayın zirvesine çıkardı

Çin Merkez Bankası kısa vadeli ters repo operasyonları ile piyasalara likidite vermeye devam ediyor. Banka bugün düzenlediği 7 gün vadeli ters repo operasyonu ile 200 milyar yuan verdi. 10 milyar yuanlık vade dönüşü düşüldüğünde piyasaya verilen net likidite 190 milyar yuan oldu.

7 gün vadeli ters repoda faiz oranı önceki ihalede olduğu gibi yüzde 2,20 olarak gerçekleşti.

Çin MB'nin verdiği bu son 2 ayın en yüksek likidite miktarı sonrasında Çin'de para piyasası kısa vadeli faiz oranları aşağı geldi. Likidite operasyonu öncesinde yüzde 2,41156 ile 29 Eyllül'den bu yana görülen en yüksek seviyeye çıkan interbank faiz oranı likidite operasyşonu sondrasında 18 baz puan düşüşle yüzde 2,237 seviyesine geriledi.