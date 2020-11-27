Çin bankaları, yeni değerli metal hesap açılışlarını askıya alıyor

Çin'de içinde büyük devlet bankaları da dahil, bankalar değerli metal yatırım hesabı açılmasını askıya alacak. Bankalardan yapılan açıklamada küresel ve yurt içi piyasalarda değerli metal fiyatlarında dalgalanmanın artması gerekçe gösterildi.



Çin Sanayi ve Ticaret Bankası (ICBC), web sitesinde yayınladığı notta, yeni bireysel altın gümüş ve diğer değerli metal yatırım işlem hesaplarının açılığının askıya alınacağı bildirildi. Banka bildirimin Cumartesi gününden itibaren geçerli olacağını açıkladı. China Merchants Bank, Agricultural Bank of China, Bank of Communications ve China Construction Bank da aynı yönde karar aldı.