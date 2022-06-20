Çin, borç verme faizini sabit tuttu

Çin, konut ve ticari kredi faizleri için gösterge olan borç verme faizlerini beklentilere paralel şekilde sabit tuttu, ancak diğer başlıca merkez bankalarının faizleri yükseltiyor oluşu Çin'in ivme kaybeden ekonomisini faiz düşürerek canlandırma çabalarını zora sokuyor.

Diğer başlıca ekonomiler para politikalarını sıkılaştırırken, Çin koronavirüs salgınından etkilenen ekonomisine destek sağlamak üzere gevşek para politikasını yürütüyor.

Ancak yatırımcılar, merkez bankası yetkililerinin para politikasının daha da gevşetilmesi durumunda yuanın değer kaybetmesi ve sermaye çıkışlarının başlaması gibi olasılıkları tetiklenmesi gibi riskleri hesaba kattığını düşünüyorlar.

Çin bir yıllık borç verme faizini (LPR) CNYLPR1Y=CFXS %3.70'te, beş yıllık borçlanma verme faizini ise CNYLPR5Y=CFXS %4.45'te sabit tuttu.