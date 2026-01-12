Çin borsalarında tarihi ralli: Endeksler 10 yılın zirvesinde

Çin borsalarında güçlü alımlar etkili olurken, hisse senedi endeksleri son on yılın en yüksek seviyelerine ulaştı.

Yapay zeka ile ticari havacılık ve uzay sektörlerindeki hisselerin öncülük ettiği yükselişte, yılın başından bu yana onshore piyasalarda görülen güçlü başlangıç ve rekor seviyelere çıkan işlem hacmi yatırımcıların risk alma iştahını artırdı. Hong Kong piyasaları da yükselişe eşlik etti.

Son 14 ayın en güçlü haftalık performansı

Çin'in gösterge endekslerinden CSI300, günü yüzde 0,65 artışla 4.789,9 puandan tamamlarken, Şanghay Bileşik Endeksi yüzde 1,09 yükselerek Temmuz 2015'ten bu yana en yüksek seviyesine çıktı ve 4.165,3 puandan kapandı. Endeks, geçen hafta kaydettiği yüzde 3,8'lik yükselişle de son 14 ayın en güçlü haftalık performansını sergilemişti.

Aynı işlem gününde onshore piyasalardaki toplam işlem hacmi 3,6 trilyon yuan ile tarihi zirvesine ulaştı.

Hong Kong'da Hang Seng Endeksi yüzde 1,44 değer kazanırken, teknoloji hisselerinin ağırlıkta olduğu Hang Seng Tech Endeksi yüzde 3,1 yükseldi. Çin genelinde bulut bilişim ve büyük veri endeksi yüzde 7,8 artış kaydederken, yapay zeka hisselerini takip eden endeks yüzde 4,2 yükseldi.

HSBC analistlerinden yorum

HSBC analistleri, 2026 yılına yönelik yapay zeka görünümüne ilişkin iyimserliklerini koruduklarını belirterek, destekleyici düzenleyici politikaların sektör için önemli bir dayanak oluşturduğunu vurguladı. Analistlere göre, yapay zeka tedarik zincirinde yer alan şirketlerin son dönemde gerçekleştirdiği halka arzlar ve fonlama faaliyetleri, orta vadede sektör değerlemelerini destekleyerek talep ve harcamaların canlı kalmasına katkı sağlayacak.

Ticari uzay ve havacılık hisseleri de yükselişini sürdürdü. China Spacesat hisseleri, günlük bazda yüzde 10'luk tavan seviyesine ulaşarak rekor kırdı. Hong Kong'da halka arz edilen Çinli yarı iletken ve çip üreticisi OmniVision'ın hisseleri ise yüzde 16,2 değer kazandı.

Öte yandan nadir toprak elementleri hisselerinde de yüzde 3,9'luk artış görüldü. Bu yükselişte, üst düzey bir ABD'li yetkilinin, Hazine Bakanı Scott Bessent'in G7 ülkeleri ve diğer ortaklara Çin'e olan kritik mineral bağımlılığını azaltma çağrısında bulunacağını açıklaması etkili oldu.