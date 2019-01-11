Çin büyüme hedefini düşürecek

11 Ocak 2019

ABD'nin yükselttiği gümrük vergileri ve ekonomisindeki yavaşlama ile mücadele eden Çin, bu yıl için ekonomik büyüme hedefini yüzde 6-6.5 aralığına düşürmeye hazırlanıyor. Çin'in ekonomik büyüme hedefi geçen yıl "yaklaşık" yüzde 6.5 olmuştu.

Ekonomi politikaları hakkına bilgi sahibi dört kaynağın verdiği bilgiye göre 2018 Aralık ayı ortasındaki Merkezi Ekonomik Çalışmalar Konferansı'nda belirlenen hedef 2019 Mart'taki parlamento yıllık genel kurul toplantısında açıklanacak.

Çin ekonomisinin geçen yıl yüzde 6.6 ile 1990'dan bu yana en yavaş büyümeyi kaydettiği tahmin ediliyor. Resmi veri bu ay içinde açıklanacak. Analistler maliye ve para politikası tedbirleri etkisini göstermeden önce ekonominin biraz daha ivme kaybedeceğini tahmin ediyorlar.

Adının açıklanmasını istemeyen bir kaynak, "Bu yıl yüzde 6.5'i geçmek çok zor olacak. Büyümenin yüzde 6'nın altına gerilemesi de sorun çıkarabilir" dedi.

Çin, 1.5 trilyon yuanı serbest bıraktı

Çin, Apple'ın ardından Samsung'u da üzdü

Kaynak: Reuters