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Çin, dış piyasadan borç almayı planlıyor

Çin, 2004 yılından bu yana ilk kez uluslararası piyasalardan borçlanmayı planlıyor.

Çin, dış piyasadan borç almayı planlıyor
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Çin Maliye Bakanlığı, uluslararası piyasalardan 2 milyar dolar borçlanmayı planladıklarını açıkladı. Bu, 2004 yılından bu yana yapılacak ilk borçlanma olacak.

Yapılan açıklamaya göre borçlanma, önümüzdeki günlerde Hong Kong'da yapılacak dolar cinsinden tahvil ihraçları ile gerçekleştirilecek. İhraç edilecek tahvillerin yarısı 5 yıl, geri kalanı da 10 yıl vadeli olacak.

Çin'in uluslararası piyasalardan düşük faiz ile borçlanabilmesi halinde, kredi notunda yapılan indirimlere rağmen yatırımcıların Çin'e güvendiklerinin sinyali alınmış olacak.

Analistler, Çin'in ihraç edeceği tahvillerin gerek deniz aşırı yatırımcılardan gerekse Çinli yatırımcılardan güçlü talep görmesini bekliyorlar.

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