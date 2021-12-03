Çin, döviz işlemleri için kuralları sıkılaştırdı

Çin Devlet Döviz İdaresi bugün yaptığı açıklamada, gerçekleştirilen düzenlemelerin döviz piyasasında alım-satımın düzenlenmesine, denetimine yardım edeceğini, piyasanın faaliyetlerinin "adil, düzgün ve etkin" şekilde devam etmesine yardım edeceğini vurguladı.

Getirilen yeni kurallar, kapanış kurlarını veya diğer gösterge fiyatları manipüle etmeyi, piyasadaki hakim pozisyonun fiyatları etkilemek için kullanılmasını yasaklıyor.

Kurallar, piyasa katılımcılarının yuanın değerini makul ve dengeli bir seviyede tutmaya yardımcı olmaları gerektiğini de belirtti,