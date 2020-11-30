Çin faizi değiştirmedi, piyasaya 200 milyar yuan daha sürecek
Çin Merkez Bankası, orta vadeli krediler üzerinde piyasalara 200 milyar yuan daha enjekte edeceğini ve faizin de yüzde 2,95 olarak kalmaya devam edeceğini açıkladı.
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Çin Merkez Bankası orta vadeli kredi programı kolaylığı (MLF) ile piyasaya 200 milyar yuan aktardı, faizi değiştirmedi. Çin MB'den yapılan açıklamaya göre, 1 yıllık MLF kredisinde faizin
yüzde 2,95 seviyesinde kalacağının altı çizildi. Banka öte yandan vadesi dolacak mevcut MLF kredileri için 15 Aralık'ta yeni bir MLF ihalesi gerçekleştireceğini belirtti.