Çin faizi değiştirmedi, piyasaya 200 milyar yuan daha sürecek

Çin Merkez Bankası orta vadeli kredi programı kolaylığı (MLF) ile piyasaya 200 milyar yuan aktardı, faizi değiştirmedi. Çin MB'den yapılan açıklamaya göre, 1 yıllık MLF kredisinde faizin

yüzde 2,95 seviyesinde kalacağının altı çizildi. Banka öte yandan vadesi dolacak mevcut MLF kredileri için 15 Aralık'ta yeni bir MLF ihalesi gerçekleştireceğini belirtti.