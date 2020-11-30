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Çin faizi değiştirmedi, piyasaya 200 milyar yuan daha sürecek

Çin Merkez Bankası, orta vadeli krediler üzerinde piyasalara 200 milyar yuan daha enjekte edeceğini ve faizin de yüzde 2,95 olarak kalmaya devam edeceğini açıkladı.

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Çin Merkez Bankası orta vadeli kredi programı kolaylığı (MLF) ile  piyasaya 200 milyar yuan aktardı, faizi değiştirmedi.  Çin MB'den yapılan açıklamaya göre, 1 yıllık MLF kredisinde faizin
yüzde 2,95 seviyesinde kalacağının altı çizildi. Banka öte yandan vadesi  dolacak mevcut MLF kredileri için 15 Aralık'ta yeni bir MLF ihalesi  gerçekleştireceğini belirtti.