Çin faizleri indirecek

28 Mart 2019

Yavaşlayan ekonomisini canlandırmak isteyen Çin, reel faizlerde indirime giderek şirketler için finansman maliyetlerini aşağı çekmeyi hedefliyor.

Ülkenin bu niyetini Çin Başbakanı Li Keqiang, Hainan bölgesinde düzenlenen Boao Forumu'nda açıkladı ancak, hangi faiz oranının düşürüleceği konusunda detay vermedi.

Li, ekonomideki yavaşlama ile başa çıkmak için ellerinde yeterli politika aracı bulunduğunu söyledi. Ayrıca, yabancı banka ve sigorta şirketlerinin Çin'e erişim imkanlarının genişletileceğini, finans sektöründe yabancı yatırımcılar için serbestleşmeyi artıracaklarını ifade etti.

Öte yandan Li, yabancıların Çin'de borsaya kote şirketleri satın almaları konusunda kurallar ortaya koyacaklarını bildirdi.