Çin gösterge kredi faiz oranlarını değiştirmedi
Çin’de 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranlarında bu ay değişikliğe gidilmedi. 1 yıllık kredi faiz oranı yüzde 3, 5 yıllık oran ise yüzde 3,5 seviyesinde sabit kaldı. Geçen ay her iki oranda da 10 baz puanlık indirim yapılmıştı.
Çin'de gösterge faiz işlevi gören 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranlarında (LPR) değişikliğe gidilmedi.
Ulusal Bankalar Arası Fon Merkezi, 1 yıllık kredi faiz oranının yüzde 3 seviyesinde, 5 yıllık kredi faiz oranının ise yüzde 3,5'te sabit tutulduğunu bildirdi.
Çin'deki 18 bankanın, Çin Merkez Bankasının (PBoC) borçlanma faizi üzerine koyduğu kar payı bildirimlerine göre belirlenen LPR, 2019'dan bu yana ülkenin gösterge faizi işlevini görüyor.
1 yıl vadeli kredi faiz oranı kurumsal krediler, 5 yıllık faiz oranı ise emlak kredileri için referans kabul ediliyor.
Kredi faiz oranlarında geçen ay 10'ar baz puanlık indirim yapılmış, 1 yıllık kredi faiz oranı yüzde 3,1'den 3'e, 5 yıllık kredi faiz oranı ise yüzde 3,6'dan 3,5'e çekilmişti.