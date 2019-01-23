Çin, harcamalarını artıracak

23 Ocak 2019

Çin maliye bakanlığı yetkilileri, küçük şirketler için daha fazla vergi indirimine odaklanacaklarını ve ekonomiyi desteklemek için bu yıl mali harcamaları artıracaklarını söylediler.

Pekin'in teşvik tedbirlerini artırmasına ve bankaları daha fazla kredi vermeye teşvik etmesine rağmen, dünyanın en büyük ikinci ekonomisi artan baskı nedeniyle geçen yıl 1990'dan bu yana en yavaş büyüme hızını kaydetti.

Ekonomistler, hükümetin daha büyük boyutta vergi indirimleri ve altyapı projelerine daha fazla harcama yapılması dahil olmak üzere daha fazla mali teşvik sağlayabileceğini belirttiler.

Maliye bakanlığı yetkilisi Li Dawei, Çin'in mali harcamalarının 2018'de yüzde 8.7 artarak 22.1 trilyon yuana (3.3 trilyon dolar) yükseldiğini ve gelirin yüzde 6.2 artışla 18.3 trilyon yuana yükseldiğini kaydetti.

Li, Çin'in 2018 mali gelir hedefine, geçen yılki yüksek vergi indirimlerine rağmen ulaştığını belirtti ancak, mali gelir artışının bu yıl yavaşlamasının beklendiğini de ekledi.

Pekin 2018'de yaklaşık 1.3 trilyon yuan vergi ve harç indirimi yaptı.

Maliye Bakanı Liu Kun ise, bu ay yaptığı açıklamada, Çin'in 2019'da vergileri ve harçları daha da düşüreceğini söylemişti. Bakan, hükümetin ayrıca küçük şirketler üzerindeki yükü hafifletmek için sosyal güvenlik ödemelerini azaltmayı amaçlayan bir plan üzerinde çalıştığını da bildirdi.

Kaynak: Reuters