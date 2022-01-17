Çin, kredi faizlerini düşürdü

Çin ekonomisi 2021 yılında kuvvetli ihtacat sayesinde salgın hastalık döneminde yaşadığı gerilemelerin ardından toparlandı. Ancak yıl sonunda görülen zayıf tüketim ve gayrimenkul piyasasındaki gelişmeler ekonominin ivme kaybettiğine işaret ediyor.

Çin Merkez Bankası dünyanın en büyük ikinici ekonomisi Çin'i, hızla güç kaybeden gayrimenkul piyasası ve bazı kentlerde tekrar artışa geçen koronavirüs vakaları karşısında desteklemek için kredi faizlerini düşürdü.

Çin ekonomisi 2021'de %8.1 ile tahminlerin üzerinde büyüdü. Ekonomistler ekonominin %8 büyüyeceğini tahmin ederken hükümetin %6'nın üzerini hedefliyordu.

Dünyanın ikinci büyük ekonomisi Çin koronavirüs salgını nedeniyle dünya ekonomisinin yavaşladığı 2020 yılında %2.2 büyümüştü.

Ancak sadece son çeyreğe bakıldığında gayrı safi yurtiçi hasıla (GSYH) bir önceki yıla göre %4 ile bir buçuk yılın en zayıf büyümesini kaydetti. GSYH üçüncü çeyrekte %4.9 byümüştü.

Çin ekonomisi 2021 yılına güçlü bir başlangıç yapmıştı, ancak gayrimenkul sektöründeki sıkıntılar, borçlanmaya ilişkin getirilen kısıtlamalar ve tüketime zarar veren koronavirüs önlemleri nedeniyle ivme kaybetti.

Çin Merkez Bankası (PBOC) bugünkü beklenmedik faiz kararıyla orta vadeli krediler için kredi faizlerini Nisan 2020'den bu yana ilk kez düşürdü.

Merkez bankasının bu hamlesinin ardından bazı analistler, gayrimenkul şirketlerinin gittikçe büyüyen temerrüt riskine karşı korunabilmeleri için para politikasının daha da gevşetilebileceğini ifade etmeye başldılar.