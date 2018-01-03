Çin MB, açık piyasa operasyonlarına başlayacak
Çin MB'nin ocak ayının ikinci yarısında açık piyasa operasyonlarına başlaması bekleniyor.
Çin Merkez Bankası, vergi ödemeleri ve finansal kuruluşların "Çin Yeni Yılı" tatili için karşılıklar ayırabilmelerine yardım etmek için ocak ayının ikinci yarısında açık piyasa operasyonlarına başlamayı planlıyor.
Bir kaynak, "Ocak ayının ilk yarısında çok fasla likidite problemi yok, ancak ayın ikinci yarısında likiditede yeniden dalgalanmalar olabilir. Merkez Bankası'nın açık piyasa operasyonlarına başlaması kaçınılmaz bir sonuç" dedi.
"Çin Yeni Yılı"nın ilk günü 21 Ocak ile 20 Şubat tarihleri arasına düşmektedir.