Çin Merkez Bankası 13 aydır aralıksız altın alıyor!

Çin Merkez Bankası, Kasım ayında altın rezervlerini üst üste 13. kez artırdı. Resmi verilere göre ülkenin altın varlığı geçen ay 74,09 milyon onstan 74,12 milyon onsa yükseldi. Rezervin parasal değeri ise 297,2 milyar dolardan 310,7 milyar dolara çıktı.

Aynı dönemde Çin'in döviz rezervleri de hafif artışla 3,343 trilyon dolardan 3,346 trilyon dolara ulaştı. Merkez Bankası'nın sürekli altın almasının, son dönemde küresel altın fiyatlarındaki yükselişi destekleyen unsurlardan biri olduğu değerlendiriliyor.

Merkez bankaları ekimde rekor kırdı

Dünya Altın Konseyi'nin yayımladığı verilere göre, merkez bankaları Ekim ayında 53 tonluk net alım yaparak yılın en yüksek aylık talebine ulaştı. Bu rakam, bir önceki aya kıyasla yüzde 36'lık artışa işaret ediyor.

Ocak-Ekim döneminde toplam alımlar 254 tona ulaşsa da, önceki üç yıla göre daha ılımlı bir artış trendi öne çıkıyor. Ekim ayında altın talebini özellikle gelişmekte olan ülke merkez bankalarının yönlendirdiği belirtiliyor.