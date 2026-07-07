Çin Merkez Bankası altın alımına 20 aydır devam ediyor

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Çin Merkez Bankası, Haziran sonunda altın rezervlerini 75,44 milyon saf troy onsa çıkararak alımlarını 20. aya taşıdı. Rezervler Mayıs sonunda 74,96 milyon saf troy ons seviyesindeydi. Aylık artış 480 bin saf troy ons oldu.

Çin Merkez Bankası verileri, fiziki altın miktarı artarken rezerv değerinin gerilediğini gösterdi. Altın rezervlerinin değeri Haziran sonunda 303,72 milyar dolara indi. Mayıs sonunda aynı kalem 340,75 milyar dolar seviyesinde bulunuyordu.

Rezerv miktarı arttı değer geriledi

Çin Merkez Bankası, altın varlıklarını artırmaya devam ederken piyasa değeri tarafında düşüş kaydetti. Rezerv değerindeki gerileme 37,03 milyar dolara ulaştı. Ons miktarındaki artışa rağmen dolar bazlı değer kaybı, altın fiyatlarındaki aylık oynaklığı öne çıkardı.

PBOC verileri, merkez bankalarının rezerv yönetiminde miktar ve piyasa değeri ayrımını yeniden görünür kıldı. Fiziki alım, uzun vadeli rezerv çeşitlendirme eğilimini koruyor. Ancak fiyat düşüşü, bilanço değerini aynı dönemde aşağı çekti.

Çin Merkez Bankası, son yıllarda dolar bağımlılığını azaltma ve rezerv kompozisyonunu çeşitlendirme stratejisinde altını öne çıkardı. Altın, jeopolitik risklerin arttığı ve rezerv para tartışmalarının yoğunlaştığı dönemlerde merkez bankaları için likit güvenli varlık işlevi görüyor.

Merkez bankası talebi altın piyasasında ana destek konumunda

Çin Merkez Bankası alımlarının 20 ay kesintisiz sürmesi, resmi sektör talebinin altın piyasasındaki ağırlığını koruduğunu gösteriyor. Merkez bankaları, yüksek faiz ortamına rağmen altını rezerv varlığı olarak tutmayı sürdürüyor. Alımlar, özellikle gelişen ülke merkez bankalarının rezerv çeşitlendirme eğilimiyle uyumlu ilerliyor.

Altın fiyatları açısından resmi talep, yatırım fonları ve fiziki piyasa akışı kadar kritik bir başlık haline geldi. Çin’in düzenli alımı, piyasanın düşüş dönemlerinde yapısal talep beklentisini destekliyor. Bununla birlikte, rezerv değerindeki düşüş fiyat seviyesinin kısa vadeli bilanço etkisini sınırlamıyor.

Çin Merkez Bankası verileri, altın piyasasında iki farklı mesaj verdi. Banka fiziki rezervlerini artırarak uzun vadeli stratejisini sürdürdü. Aynı zamanda ons fiyatındaki düşüş, rezerv değerinin aylık bazda belirgin gerilemesine yol açtı.

Piyasa odağı Fed ve dolar etkisinde kalıyor

Altın piyasası, Çin Merkez Bankası alımlarını izlerken dolar, ABD tahvil faizleri ve Fed beklentilerini fiyatlamaya devam ediyor. Güçlü dolar ve yükselen reel faiz beklentisi, altının kısa vadeli performansını baskılayabiliyor. Merkez bankası talebi ise daha uzun vadeli taban etkisi yaratıyor.

Çin’in Haziran verisi, altın fiyatlarında yön arayışının yalnızca yatırımcı risk iştahına bağlı olmadığını gösterdi. Resmi rezerv alımları, fiziki talebin kalıcılığı açısından piyasaya destek sağlıyor. Ancak fiyat hareketleri, Fed patikası ve dolar likiditesiyle birlikte şekillenmeye devam edecek.

Çin Merkez Bankası alımlarının 20. aya ulaşması, küresel altın talebinde resmi sektör etkisini güçlendirdi. Haziran sonunda miktarın 75,44 milyon saf troy onsa çıkması, alım eğiliminin sürdüğünü gösterdi. Rezerv değerinin 303,72 milyar dolara gerilemesi ise fiyat etkisinin bilanço üzerinde belirleyici kaldığını ortaya koydu.