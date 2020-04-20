Çin Merkez Bankası bu yıl ikinci kez faiz indirimine gitti
Çin Merkez bankası, koronavirüs salgınıyla mücadelede ekonomiyi desteklemek ve şirketlerin borçlanma maliyetlerini düşürmek için, gösterge faizde bir kez daha indirime gitti.
Çin Merkez bankası, koronavirüs salgınının vurduğu ekonomiyi desteklemek ve şirketlerin borçlanma maliyetlerini düşürmek için, gösterge faizi beklendiği gibi düşürdü.
Bu yıl ikinci kez yapılan faiz indirimi ile gösterge konumdaki 1 yıl vadeli temel kredi faiz oranı (LPR) 20 baz puan düşürülerek yüzde 4,05'den yüzde 3,85'e düşürüldü.
5 yıl vadeli temel kredi faiz oranı da yüzde 4,75'den yüzde 4,65'e indirildi. Ekonomistler 1 yıl vadeli LPR'de 20 baz puan indirim beklerken, 5 yıl vadeli LPR'de değişiklik olmayacağını tahmin ediyorlardı.