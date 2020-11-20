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Çin Merkez Bankası, faiz oranlarında değişikliğe gitmedi

Çin Merkez Bankası(PBOC) üst üste 7. ayda da faize dokunmadı. Buna göre faiz oranları 1 yıl vadeli için yüzde 3,85, 5 yıl vade için %4,65 olarak uygulanmaya devam edecek. Piyasa beklentisi de faizin değişmeyeceği yönündeydi.

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Çin Merkez Bankası(PBOC), faiz oranlarında değişikliğe gitmedi. PBOC'dan yapılan açıklamaya göre, bir ve 5 yıl vadeli gösterge borç verme faiz oranları aynı seviyede kaldı.

Buna göre faiz oranları 1 yıl vadeli için yüzde 3,85, 5 yıl vade için yüzde 4,65 olarak uygulanmaya devam edecek. Piyasa beklentisi de faizin değişmeyeceği yönündeydi. PBOC'un bir sonraki toplantısı 21 Aralık'ta gerçekleştirilecek.