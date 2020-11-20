Çin Merkez Bankası, faiz oranlarında değişikliğe gitmedi

Çin Merkez Bankası(PBOC), faiz oranlarında değişikliğe gitmedi. PBOC'dan yapılan açıklamaya göre, bir ve 5 yıl vadeli gösterge borç verme faiz oranları aynı seviyede kaldı.



Buna göre faiz oranları 1 yıl vadeli için yüzde 3,85, 5 yıl vade için yüzde 4,65 olarak uygulanmaya devam edecek. Piyasa beklentisi de faizin değişmeyeceği yönündeydi. PBOC'un bir sonraki toplantısı 21 Aralık'ta gerçekleştirilecek.