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Çin Merkez Bankası faiz oranlarını değiştirmedi

Çin Merkez Bankası, üst üste 19. ayında da faiz oranlarında bir değişikliğe gitmediğini açıkladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Çin Merkez Bankası, gösterge faiz oranının (LPR) Kasım ayında da değiştirmedi. Banka, gösterge faiz oranının 19 aydır sabit tutuyor.

Çin MB, piyasa beklentilerine paralel olarak 1 yıl vadeli kredi ana faiz oranını (LPR) yüzde 3,85 ve 5 yıl vadeli LPR'yi yüzde 4,65 olarak korudu. 

Çin'de yeni ve mevcut krediler 1 yıl vadeli LPR, mortgage kredileri ise 5 yıl vadeli  LPR ile fiyatlanıyor.