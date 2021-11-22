Çin Merkez Bankası faiz oranlarını değiştirmedi
Çin Merkez Bankası, üst üste 19. ayında da faiz oranlarında bir değişikliğe gitmediğini açıkladı.
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Çin Merkez Bankası, gösterge faiz oranının (LPR) Kasım ayında da değiştirmedi. Banka, gösterge faiz oranının 19 aydır sabit tutuyor.
Çin MB, piyasa beklentilerine paralel olarak 1 yıl vadeli kredi ana faiz oranını (LPR) yüzde 3,85 ve 5 yıl vadeli LPR'yi yüzde 4,65 olarak korudu.
Çin'de yeni ve mevcut krediler 1 yıl vadeli LPR, mortgage kredileri ise 5 yıl vadeli LPR ile fiyatlanıyor.