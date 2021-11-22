Çin Merkez Bankası faiz oranlarını değiştirmedi

Çin Merkez Bankası, gösterge faiz oranının (LPR) Kasım ayında da değiştirmedi. Banka, gösterge faiz oranının 19 aydır sabit tutuyor.

Çin MB, piyasa beklentilerine paralel olarak 1 yıl vadeli kredi ana faiz oranını (LPR) yüzde 3,85 ve 5 yıl vadeli LPR'yi yüzde 4,65 olarak korudu.

Çin'de yeni ve mevcut krediler 1 yıl vadeli LPR, mortgage kredileri ise 5 yıl vadeli LPR ile fiyatlanıyor.